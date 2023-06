Tennis in Deutschland: Bereits zwei Deutsche in Stuttgart ausgeschieden

Der Tennis-Sommer in Deutschland steht in den Startlöchern. Bei fünf Turnieren messen sich die Stars der Weltspitze.

Deutschland - Der Turnier-Sommer im Tennis in Deutschland steht in den Startlöchern. Die Boss Open in Stuttgart bilden am Montag den Auftakt einer ganzen Reihe an Events, die bis Ende Juli steigen.

Die Boss Open in Stuttgart starteten aus deutscher Sicht schwach: Oscar Otte (29, im Bild) und Daniel Altmaier (24) verloren ihre Auftakt-Matches. © Marijan Murat/dpa Gleich anschließend an das ATP-Turnier im Schwabenland stehen die Terra Wortmann Open in Halle/Westfalen vom 19. bis 25. Juni auf dem Programm. Zeitgleich startet für die Damen das Heimturnier in Berlin. Die Bett1Open beim LTTC Rot-Weiß steigen vom 19. bis 25. Juni. Vom 25. Juni bis 1. Juli messen sich die Spielerinnen der Weltspitze bei den Bad Homburg Open. All diese Turniere werden auf Gras ausgetragen und sind bei den Top-Stars beliebte Vorbereitung-Möglichkeiten auf das große Grand-Slam-Turnier in Wimbledon. Das steigt in diesem Jahr vom 3. bis 16. Juli in London. Tennis Alcaraz von Krämpfen geplagt: Djokovic gewinnt Halbfinale Anschließend geht die Tour der Damen und Herren nochmal zurück auf Sand. Die Hamburg European Open vom 22. bis 30. Juli bilden dabei den Abschluss der Tunier-Reihe in Deutschland. Beim Kombi-Event kämpfen Frauen und Männer um die begehrten Trophäen. Wir halten Euch hier über die Events auf dem Laufenden.

Dienstag, 13. Juni, 14.14 Uhr: Oscar Otte und Daniel Altmaier scheitern früh

Mit dem Stuttgarter Rasenturnier verknüpft Oscar Otte schöne Erinnerungen, die ihm helfen sollten, sein Tief zu überwinden. Den geschwächten Kölner Tennisprofi ereilt jedoch das nächste schnelle Aus. Geschwächt von Schüttelfrost und Fieber hat Vorjahreshalbfinalist Oscar Otte beim Tennisturnier in Stuttgart nicht an sein erfolgreiches Abschneiden von 2022 anknüpfen können. Zum Auftakt der Rasensaison musste sich der Kölner dem französischen Weltranglisten-58. Gregoire Barrere am Dienstag 4:6, 3:6 geschlagen geben und schied damit in der ersten Runde aus. Für Otte ging mit dem vierten Erstrunden-Aus nacheinander seine Ergebniskrise weiter. Auch bei den French Open in Paris war er gleich gescheitert. Auch Daniel Altmaier musste schon in der ersten Runde die Koffer wieder packen: Gegen den Australier Christopher O'Connell (Weltranglisten-74.) blieb der Deutsche chancenlos und verlor mit 3:6, 1:6.

Montag, 12. Juni, 16.40 Uhr: Matteo Berrettini scheidet bereits in der ersten Runde aus

Mit dem Erstrunden-Aus von Titelverteidiger Matteo Berrettini hat das Rasen-Tennisturnier in Stuttgart früh eine Attraktion verloren. Der Wimbledon-Finalist von 2021 verlor am Montag überraschend glatt 1:6, 2:6 gegen seinen italienischen Landsmann Lorenzo Sonego. Nach seinen zwei Titeln 2019 und 2022 musste Berrettini erstmals auf dem Weissenhof eine Niederlage hinnehmen. Für ihn war das Aus in nur 71 Minuten gegen den Weltranglisten-41. Sonego das erste Match nach einer Verletzungspause, wegen der der Italiener die French Open verpasst hatte.

Montag, 12. Juni, 9 Uhr: Titelverteidiger Matteo Berrettini startet heute in Stuttgart ins Turnier

Am heutigen Montag startet das Hauptfeld der Boss Open in Stuttgart. Titelverteidiger Matteo Berrettini schlägt dabei im Sechzehntelfinale gegen seinen Landsmann Lorenzo Sonego auf. Am Dienstag greifen dann die Deutschen Jan-Lennart Straff, Daniel Altmaier und Oscar Otte ins Turniergeschehen ein. Ebenso der umstrittene Australier Nick Kyrgios, der auf dem Killesberg sein Comeback nach zweifacher Verletzung gibt. Erst am Mittwoch sehen die Fans dann den an eins gesetzten Stefanos Tsitsipas. Das Turnier ist mit einem Preisgeld von 718.410 Euro dotiert. Der Sieger kassiert 109.270 Euro.

Montag, 12. Juni, 8.30 Uhr: Das sind die Turniere in Deutschland