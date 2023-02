Tennis-Star Angelique Kerber zum ersten Mal Mutter geworden

Wie die ehemalige Weltranglisten-Erste auf ihrem Instagram-Profil am Dienstag mitteilte, brachte sie bereits am Samstag eine gesunde Tochter zur Welt. "Welcome to our family, Liana *25.02.2023 ❤️🍼💫", schrieb Kerber und zeigte ein Foto von den stolzen Händen der Eltern und der neugeborenen Tochter.

Die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki (33) reihte sich in die Liste der Glückwünsche ein und schrieb: "Wie toll 😍 Alles Gute ❤️❤️❤️. Kerbers Ex-Gegnerin Dominika Cibulková (32), die ihre Karriere mittlerweile beendet hat, kommentierte: "its heeeereeeeeee!congratulation dear!!! 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 sending a lots of love"

Kerber wird nun erst einmal die gemeinsame Zeit mit ihrem Partner und ihrer frisch gebackenen Tochter genießen. Wann sie auf den Tennisplatz zurückkehren wird, ist noch offen.

Während der Schwangerschaft hatte die 35-Jährige bereits über ihre Comeback-Pläne gesprochen. Sie will bei den US Open 2023, die am 28. August beginnen, spätestens wieder zum Schläger gegriffen haben. Denn sie hat ein großes Ziel: die Olympischen Spiele 2024 in Paris.