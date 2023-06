Die Nummer eins der Welt muss in Bad Homburg aufgeben!

Fortsetzung des Artikels laden

18. Juni, 16:55 Uhr: Struff gleicht zum 6:6 aus

Tiafoe setzt Struff gleich wieder unter Druck - 0:15. Was für ein Ballwechsel! Am Netz geht es hin und her, Struff spielt ihm auf den Körper - 15:15. Mit einer Rückhand macht der Deutsche das 30:15. Mit einem Ass holt sich Struff die Spielbälle. Aber Tiafoe passiert ihn am Netz wieder mit Gefühl - 40:30. Bitter! Tiafoe spielt eine Lob, Struff rennt zurück, will schmettern, aber der Ball landet im Netz - Einstand! Aber er donnert ein Ass hinterher und holt sich den nächsten Spielball. Und noch ein Ass! 6:6 - es geht in die Tie-Break! Struff - Tiafoe 6:4, 6:6

18. Juni, 16.50 Uhr: Tiafoe führt mit 6:5 im zweiten Satz des Finales von Stuttgart

Unglaublich! Beim 0:15 donnert Struff die Rückhand wieder longline, der Ball putzt die weiße Linie - 15:15. Tiafoe serviert aber souverän weiter - 30:15. Mit dem Ass macht er das 40:15. Mit einer Rückhand macht er das 6:5! Struff - Tiafoe 6:4, 5:6

18. Juni, 16.47 Uhr: Nervenschlacht im Finale: Struff wehrt drei Satzbälle ab, 5:5!

Bitter! Struff will in die Offensive gehen, kommt ans Netz und verlegt den Volley - 0:15. Und auch der zweite Angriff ist nicht erfolgreich, weil Tiafoe den Volley von Struff erläuft und die Linie runter spielt - 0:30. Glück für Struff, dass der Return auf seinen zweiten Aufschlag im Netz landet - 15:30. Guter zweiter Aufschlag auf den Körper - 30:30! Tiafoe stürmt ans Netz und holt sich nicht nur die erste Breakchance, sondern damit den Satzball! Hui, hui, hui, der Return des US-Amerikaners fliegt nur Zentimeter ins Aus - 40:40. Mutig! Struff stürmt ans Netz, holt sich den Vorteil. Den nächsten Volley legt der Deutsche aber wieder ins Aus - Einstand! Wieder serviert Struff auf den Körper - erneut Vorteil. Struff kann den Punkt nicht machen - wieder Einstand. Das wird hier jetzt zu einer Nervenprobe für den Deutschen. Und erstmal lässt er diese auf dem Rasen liegen. Nach dem siebten Doppelfehler hat Tiafoe seinen zweiten Satzball. Mit einem ganz starken zweiten Aufschlag wehrt er den Satzball ab - wieder Einstand. Struff will ans Netz kommen, doch Tiafoe spielt einen starken Return Cross an ihm vorbei - dritter Satzball. Mit einem Ass wehrt der 33-Jährige den ab - Einstand. Die Vorhand von Tiafoe segelt ins Aus - Vorteil Struff. Ass! Puh, da hat Struff gerade nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Struff - Tiafoe 6:4, 5:5

18. Juni, 16.37 Uhr: Jan-Lennard Struff liegt im zweiten Satz des Finales von Stuttgart mit 4:5 zurück

Ganz souverän macht Tiafoe das Game zur 5:4-Führung. Struff - Tiafoe 6:4, 4:5 Jan-Lennard Struff bleibt souverän, auch wenn Tiafoe immer mehr Gefühl zeigt und den Deutschen am Netz zum 30:15 passiert. Der Slice auf der Rückhand von Struff segelt ins Aus - 30:30. Das erste Mal hört man ein "Come on" von Tiafoe. Der wittert seine Chance, doch Struff erstickt diese im Keim und gleicht zum 4:4 aus. Struff - Tiafoe 6:4, 4:4

18. Juni, 16.31 Uhr: Frances Tiafoe führt mit 4:3 im zweiten Satz des Finales von Stuttgart

Tiafoe bliebt aber ruhig und geht mit 30:0 in Führung. Dann kracht er Struff einen Vorhandangriffsball um die Ohren - 40:0. Mit einem gefühlvollen Volley-Stopp macht der US-Amerikaner das 4:3. Struff - Tiafoe 6:4, 3:4 Struff muss, wie im ersten Satz, jetzt immer mit seinem Service nachziehen. Es startet mit dem sechsten Doppelfehler der Partie - 0:15. Doch die Zuschauer in Stuttgart sind sofort da, pushen den Deutschen, der daraufhin das Ass zum 15:15 schlägt. Es folgt ein weiteres zum 30:15. Und noch ein starker Service zum 40:15 sowie ein Ass zum 3:3-Ausgleich. Struff - Tiafoe 6:4, 3:3

18. Juni, 16.25 Uhr: Frances Tiafoe führt mit 3:2 im zweiten Satz gegen Jan-Lenanrd Struff

Tiafoe schlägt weiter ganz souverän auf - 30:0. Mit Gefühl in der Hand will der US-Amerikaner wieder einen Stopp spielen, der landet im Netz - 30:15. Davon lässt er sich zunächst nicht beirren - 40:15. Struff bleibt aber dran - 40:30. Ein zu starker Aufschlag von Tiafoe verhindert aber den Einstand. Struff - Tiafoe 6:4, 2:3 Ui, Struff will erneut Serve and Volley spielen, verlegt den Flugball aber - 0:15. Mit einem Service-Winner gleicht er zum 15:15 aus und es kommt das Ass hinterher - 30:15. Ein wieder starker Aufschlag und es steht 40:15. Mit einem Ass schließt Struff dieses Service-Game zum 2:2. Struff - Tiafoe 6:4, 2:2

18. Juni, 16.20 Uhr: Frances Tiafoe führt im zweiten Satz in Stuttgart mit 2:1

Tiafoe führt 15:0, doch dann wieder so ein Knaller-Return von Struff die Linie entlang - 15:15. Es folgt aber ein Returnfehler - 30:15. Struff bleibt aggressiv und gleicht zum 30:30 aus. Tiafoe serviert ein Ass nach außen zum 40:30 und dann kommt ein Returnfehler des Deutschen. Struff - Tiafoe 6:4, 1:2 Bei seinem ersten Aufschlagspiel im zweiten Satz zeigt sich der Deutsche wieder ganz souverän. Zu null gleicht er zum 1:1 aus. Struff - Tiafoe 6:4, 1:1

Sonntag, 18. Juni, 16.14 Uhr: Jan-Lennard Struff lässt gute Möglichkeit liegen

Und es geht stark weiter. Der Deutsche donnert Tiafoe eine Rückhand um die Ohren - 0:15. Es folgt ein krachender Rückhand-Return: 0:30 bei Aufschlag des US-Amerikaners! Da kommt ein Unforced Error von Struff und es steht nur noch 15:30. Und noch ein ärgerlicher Vorhand-Fehler hinterher - 30:30. Tiafoe kontert mit einer starken Vorhand - 40:30. Struff - Tiafoe 6:4, 0:1

Sonntag, 18. Juni, 16.09 Uhr: Jan-Lennard Struff holt sich den ersten Satz mit 6:4

Oh, oh, die Nerven! Jan-Lennard Struff serviert erstmal einen Doppelfehler. Schon sein vierter in diesem Match. Mit einem Vorhand-Winner gleicht er zum 15:15 aus. Anschließend ein Brett an Aufschlag hinterher - 30:15! Darauf folgt aber der fünfte Doppelfehler - 30:30. Aber Struff macht das wieder gut und schlägt ein Ass - Satzball! Er macht ihn! Mit 6:4 holt sich der 33-Jährige den ersten Satz.

Sonntag, 18. Juni, 16.04 Uhr: Struff serviert jetzt zum Satzgewinn

Schade, da war mehr drin! Aber Tiafoe holt sich das Game, es steht 5:4. Gleich schlägt Struff zum Satzgewinn auf. Struff - Tiafoe 5:4 Struff will Serve and Volley spielen, doch Tiafoe kontert mit einem Return vor die Füße. Der Deutsche bleibt ruhig und serviert ein Ass zum 15:15. Am Netz steht er wie eine Ballwand - 30:15! Er nutzt die erste Möglichkeit zum 5:3 mit einem Service-Winner. Struff - Tiafoe 5:3