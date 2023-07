Wimbledon: Ernüchternde deutsche Bilanz! Jetzt liegen die Hoffnungen im Doppel

Fortsetzung des Artikels laden

7. Juli, 14.40 Uhr: Jule Niemeier scheitert in Wimbledon an Dresdner Bundesliga-Ass Dalma Galfi

Ist das bitter! Jule Niemeier (23) ist in der zweiten Runde von Wimbledon gescheitert. Die Dortmunderin unterlag der Ungarin Dalma Galfi (24) mit 6:4, 6:7 (5) und 1:6. Im vergangenen Jahr war Niemeier noch ins Viertelfinale gekommen, in dem sie dann Tatjana Maria unterlag. Niemeier war am heutigen Freitag im Tie-Break gegen Galfi, die nach einem Sturz am linken Knie gehandicapt war, bei einer 5:3-Führung nur noch zwei Punkte vom Sieg entfernt. Doch Galfi wagte mehr, spielte mutiger und holte sich zurecht den zweiten Satz. Im dritten Durchgang war Niemeier dann völlig außer Tritt. Für die Ungarin ist es nach dem Erreichen der 3. Runde bei den US Open 2022 der zweite große Erfolg bei einem Grand Slam. Sie spielt in der deutschen Bundesliga schon seit geraumer Zeit für den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. Der Klub muss am Samstag beim Auswärtsspiel in Bernhausen nun aus gutem Grund auf die Nummer zwei der Mannschaftliche verzichten.

Dalma Galfi (24) spielt in der deutschen Bundesliga für den TC Blau-Weiß Dresden-Blasewitz. © IMAGO / tennisphoto.de

7. Juli, 14.07 Uhr: Jule Niemeier muss in den dritten Satz, deutsche Doppelspieler erfolgreich

Jule Niemeier war dem Einzug in die dritte Runde schon ganz nahe, muss jetzt aber in den dritten Satz. Die Dortmunderin führte 6:4 und im Tie-Break mit 5:3, doch Gegnerin Dalma Galfi spielte mutiger und wurde belohnt. So geht es in den entscheidenden Durchgang. In der zweiten Runde steht das deutsche Herren-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz. Sie besiegten zum Auftakt Nikola Cacic/Miguel Angel Reyes-Varela mit 7:5 und 6:3. Auch Andreas Mies steht mit seinem französischen Partner Fabrice Martin in der zweiten Runde. Sie besiegten die Franzosen Jeremy Chardy/Ugo Humbert mit 7:5 und 7:5. Ausgeschieden hingegen ist Anna-Lena Friedsam. Sie unterlag mit ihrer Partnerin Mayar Sherif gegen Baindl/Daville mit 4:6 und 5:7. Auch bei Tamara Korpatsch sieht es nicht gut aus. Sie liegt in ihrem Zweitrunden-Einzel gegen die Serbin Natalija Stevanovic mit 5:7 und 1:3 hinten.

7. Juli, 13 Uhr: Jule Niemeier gewinnt den ersten Satz gegen Dalma Galfi

Die Spiele auf den Plätzen von Wimbledon laufen seit gut einer Stunde. Jule Niemier hat den ersten Satz gegen die Ungarin Dalma Galfi trotz 2:4-Rückstand noch mit 6:4 gewonnen. Die Deutsche nimmt also aktuell Kurs auf die dritte Runde. Der deutsche Doppelspezialist Andreas Mies führt mit seinem französischen Partner Fabrice Martin 7:5 und 2:1 gegen eine französische Paarung in der ersten Runde des Doppels. Anna-Lena Friedsam hat ebenfalls vom Doppel den ersten Satz an der Seite von Mayar Sherif mit 4:6 verloren. Bei Tamara Korpatsch läuft noch der erste Satz in ihrem Zweitrunden-Duell mit der Serbin Natalija Stevanovic.

7. Juli, 9.33 Uhr: Das sind die Spiele der Deutschen am Freitag in Wimbledon

Aufgrund der Regenverschiebungen in den vergangenen Tagen greifen am Freitag in Wimbledon schon wieder alle verbliebenen Deutschen im Einzel zum Schläger. Auch im Doppel und Mixed gehen die DTB-Stars ins Rennen. Zweite Runde Einzel: Alexander Zverev - Yosuke Watanuki Jule Niemier - Dalma Galfi Tamara Korpatsch - Natalija Stevanovic Dritte Runde Einzel: Maximilian Marterer - Alexander Bublik Erste Runde Doppel: Kevin Krawietz/Tim Pütz - Nikola Cacic/Miguel Angel Reyes-Varela Andreas Mies/Fabrice Martin - Jeremy Chardy/Ugo Humbert Danielo Altmaier/Arslan Karatsev - Wesley Koolhof/Neal Skupski Anna-Lena Friedsam/Mayar Sherif - Kateryna Baindl/Daria Saville Erste Runde Mixed: Kevin Krawietz/Zhaoxuan Yang - Emil Ruusuvuori/Anett Kontaveit

6. Juli, 16.25 Uhr: Alexander Zverev schlägt Gijs Brouwer in drei Sätzen

Alexander Zverev steht in Wimbledon in der zweiten Runde. Der Tennis-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in London in seinem Auftaktmatch gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer glanzlos mit 6:4, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5) durch. Die Partie hatte eigentlich bereits am Dienstag stattfinden sollen. Wegen des schlechten Wetters wurde sie aber zweimal verschoben. So kam Zverev erst am vierten Turniertag zu seinem ersten Einsatz - so spät wie noch nie zuvor bei einem Grand-Slam-Turnier. Und die lange Warterei war Zverev durchaus anzumerken. Der 26-Jährige suchte noch seinen Rhythmus und hatte gegen den weitgehend unbekannten Linkshänder aus den Niederlanden einige Schwierigkeiten. Im zweiten Satz musste die deutsche Nummer eins sogar zwei Satzbälle abwehren, ehe sich Zverev den Durchgang im Tiebreak sicherte. Auch im dritten Satz fiel die Entscheidung im Tiebreak. Zverev verwandelte nach 2:15 Stunden seinen dritten Matchball und trifft nun in der zweiten Runde an diesem Freitag auf den japanischen Lucky Loser Yosuke Watanuki.

6. Juli, 15.47 Uhr: Alexander Zverev gewinnt auch den zweiten Satz

Den zweiten Satz konnte Zverev auch für sich entscheiden. Mit 7:6 aber knapper als den ersten Satz. Im dritten Satz führte der Hamburger zwischenzeitlich mit 2:1 gegen Gijs Brouwer.

6. Juli, 15.18 Uhr: Alexander Zverev darf endlich in das Turnier starten

Zweimal wurde das Match verschoben, aber nun ist Alexander Zverev im Spiel. Den ersten Satz gegen den Niederländer Gijs Brouwer konnte der Hamburger bereits mit 6:4 für sich entscheiden.

Alexander Zverev (26) hat nun sein erstes Spiel, da sind andere schon in der dritten Runde. © Alastair Grant/AP/dpa

6. Juli, 15.13 Uhr: Jule Niemeier übersteht die erste Runde gegen Karolina Muchova

Jule Niemeier hat in Wimbledon die zweite Runde erreicht. Die 23 Jahre alte Dortmunderin gewann am Donnerstag in London gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova mit 6:4, 5:7, 6:1 und überstand damit als zweite deutsche Tennisspielerin nach Tamara Korpatsch die erste Runde. Niemeier, die im Vorjahr erst im Viertelfinale gegen Tatjana Maria verloren hatte, verwandelte gegen die an Nummer 16 gesetzte Tschechin nach 2:53 Stunden ihren ersten Matchball. Sie bekommt es jetzt mit der Ungarin Dalma Galfi zu tun.

Jule Niemeier (23) ist auf Platz 103 der WTA-Weltrangliste. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

6. Juli, 14.57 Uhr: Maximilian Marterer zieht in die dritte Runde ein

Maximilian Marterer hat in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi die dritte Runde erreicht. Der Qualifikant aus Nürnberg gewann am Donnerstag in London seine Zweitrunden-Partie gegen den US-Amerikaner Michael Mmoh mit 7:5, 7:6 (7:5), 6:4 und steht damit erstmals beim Rasen-Klassiker in der dritten Runde. Marterer agierte vor allem bei eigenem Aufschlag stark und verwandelte nach 2:37 Stunden seinen ersten Matchball. Der 28-Jährige trifft jetzt auf den Kasachen Alexander Bublik, der zuletzt das Turnier in Halle gewinnen konnte und dort im Halbfinale Alexander Zverev besiegt hatte.

Maximilian Marterer (28) steht in der ATP-Weltrangliste auf Platz 152. © Kirsty Wigglesworth/AP/dpa

6. Juli, 11.34 Uhr: Das sind alle Partien mit deutscher Beteiligung in Wimbledon am Donnerstag

Erste Runde (Einzel) 12 Uhr: Karolina Muchova (Tschechien) - Jule Niemeier 14 Uhr: Alexander Zverev - Gijs Boruwer (Niederlande) Zweite Runde (Einzel) 12 Uhr: Maximilian Marterer - Michael Mmoh (USA) 15.15 Uhr: Daniel Elahi Galan (Kolumbien) - Oscar Otte Erste Runde (Doppel) 16.30 Uhr: Yannick Hanfmann, Pedro Cachín (Argentinien) - Toby Samuel, Connor Thomson (beide Vereinigtes Königreich) Verzögerungen oder gar erneute Verschiebungen sind aufgrund von Regen, erneuten Protesten von Aktivisten oder sich hinziehenden Spielen auf den Plätzen möglich.