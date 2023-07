Wimbledon: Kein Regen! Zverev kann endlich spielen

Am Dienstag greift Deutschlands Wimbledon-Hoffnung Alexander Zverev ins Geschehen in London ein. Auch Tatjana Maria und Jule Niemeier legen los.

Deutschland - Auf ihm ruhen die deutschen Tennis-Hoffnungen in Wimbledon: Alexander Zverev (26) sollte am Dienstag ins Turniergeschehen eingreifen. Das Match des Hamburgers gegen den Niederländer Gijs Brouwer (27) wurde nun aber auf Mittwoch verlegt.

Alexander Zverev (26) kann am Mittwoch endlich ins Wimbledon-Turnier starten. © Carmen JASPERSEN / AFP Auf Platz drei war Zverev als viertes Match nach 11 Uhr angesetzt. Ebenfalls auf diesem Court sollte am Dienstag Yannick Hanfmann (31) spielen. Am Montagabend war sein Erstrunden-Match gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz beim Stand von 4:6, 6:2, 6:4, 5:7, 2:3 wegen Dunkelheit abgebrochen worden. Tennis Ist das der Anfang vom Ende für Sport-Kommentatoren? Wimbledon setzt auf KI! Diese Partie war als zweite Begegnung auf dem Court nach 11 Uhr angesetzt, konnte aber wegen Regens nicht stattfinden. Ebenfalls verschoben sind die Partien von Tatjana Maria (35) und Jule Niemeier (23). Maria trifft auf Sorana Cirstea (33), Niemeier auf die French-Open-Finalistin Karolina Muchova (26).

Tamara Korpatsch (28), die als Lucky Loserin ins Hauptfeld rutschte, wird aber spielen und am Dienstag 18.45 Uhr auf die Kanadierin Carol Zhao (28) treffen. Wir halten Euch hier über die deutschen Tennis-Stars auf dem Laufenden.

5. Juli, 10.53 Uhr: In Wimbledon regnet es nicht! Es kann also gespielt werden

Folgende Begegnungen mit deutscher Beteiligung stehen auf dem Plan. Da aufgrund der mehr als 70 verlegten Spiele alles sehr eng getaktet ist, kann es immer wieder zu Verzögerungen kommen. erste Runde: 11 Uhr: Taylor Fritz (USA) - Yannik Hanfmann 12 Uhr Sorana Cirstea (Rumänien) - Tatjana Maria 14.20 Uhr: Carol Zhao (Kanada) - Tamara Korpatsch 14.35 Uhr: Alexander Zverev - Gijs Brouwer (Niederlande) 15.35 Uhr: Karolina Muchova (Tschechien) - Jule Niemeier zweite Runde: 11 Uhr: Maximilian Marterer - Michael Mmoh (USA)

4. Juli, 20.04 Uhr: Über 70 Spiele wegen Regen verlegt

Der zweite Tage in Wimbledon fällt fast komplett ins Wasser. Auf den Außenplätzen kann wegen Regens kein Spiel beendet werden. Auch die Deutschen warten vergeblich. Denn weil das schlechte Wetter den ganzen Tag anhielt, mussten die Veranstalter insgesamt 71 auf den Außenplätzen angesetzte Begegnungen verschieben. Davon betroffen waren auch die Erstrundenspiele von Vorjahreshalbfinalistin Tatjana Maria gegen die Rumänin Sorana Cirstea, von Jule Niemeier gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien und von Tamara Korpatsch gegen die Kanadierin Carol Shao. Yannick Hanfmann konnte seine am Montag wegen Dunkelheit abgebrochene Partie gegen den Amerikaner Taylor Fritz ebenfalls nicht fortsetzen. Am Mittwoch steht also ein pickepackevolles Tennis-Programm an - wenn das Wetter mitspielt.

4. Juli, 17.11 Uhr: Die Deutschen müssen warten! Match von Zverev, Maria und Niemeier verlegt

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hat am Dienstag vergeblich auf seinen ersten Einsatz in Wimbledon gewartet. Wegen Dauerregens musste die Auftaktpartie der deutschen Nummer eins gegen den niederländischen Qualifikanten Gijs Brouwer auf Mittwoch verlegt werden. Auch die Begegnungen von Vorjahreshalbfinalistin Tatjana Maria gegen die Rumänin Sorana Cirstea und von Jule Niemeier gegen French-Open-Finalistin Karolina Muchova aus Tschechien konnten wegen des schlechten Wetters nicht stattfinden. Insgesamt wurden bis zum späten Nachmittag bereits 28 Spiele auf Mittwoch verlegt. Nur auf den beiden überdachten Hauptplätzen konnte gespielt werden.

4. Juli, 8.35 Uhr: Alexander Zverev muss heute gegen Gijs Brouwer ran

Auf Platz drei spielte heute Alexander Zverev sein erstes Match beim diesjährigen Wimbledon-Turnier. Im vergangenen Jahr verpasste der Hamburger den Grand Slam in London aufgrund seiner schweren Fußverletzung. Der 26-Jährige hat allerdings eine hammerharte Auslosung dieses Jahr erwischt. Sollte er die ersten beiden Runden gegen Brouwer und den möglichen kommenden Gegner Marc-Andrea Hüseler überstehen, könnten dann Alex de Minaur in der dritten Runde, Carlos Alcaraz im Achtelfinale, Holger Rune im Viertelfinale, Daniil Medvedev im Halbfinale und Novak Djokovic im Finale warten. Doch erstmal Zverev die erste Runde am heutigen Dienstag überstehen.

Alexander Zverev (26) erwischte in London in diesem Jahr eine hammerharte Auslosung. © John Walton/PA Wire/dpa

3. Juli, 21.54 Uhr: Spiel von Yannick Hanfmann abgebrochen

Der Karlsruher Yannick Hanfmann konnte seinen großen Kampf gegen den Weltranglistenneunten Taylor Fritz (USA) nicht zu Ende bringen: Beim Stand von 4:6, 6:2, 6:4, 5:7 und 2:3 wurde das Match wegen einsetzender Dunkelheit unterbrochen. Fortsetzung am Dienstag.

Yannick Hanfmann muss den 5. Satz am Dienstag weiterspielen. © Alberto Pezzali/AP/dpa

3. Juli, 21.41 Uhr: Daniel Altmaier verliert in der 1. Runde

Daniel Altmaier ist in Wimbledon bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der Davis-Cup-Profi musste sich in London am Montag dem Australien Aleksandar Vukic mit 3:6, 6:7 (1:7), 6:3, 5:7 geschlagen geben. Altmaier (24) hatte im Vorfeld des Rasen-Klassikers mit einer Zerrung zu kämpfen und war daher mit nur wenig Spielpraxis nach England gereist.

3. Juli, 20.30 Uhr: Oscar Otte entscheidet deutsches Duell für sich!

Oscar Otte hat in Wimbledon das deutsche Tennis-Duell gegen Dominik Koepfer (29) gewonnen und beim Rasen-Klassiker die zweite Runde erreicht. Der 29 Jahre alte Kölner siegte am Montag in London mit 7:5, 6:3, 7:6 (11:9). Otte, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, verwandelte nach 2:07 Stunden seinen dritten Matchball und steht damit als zweiter deutscher Tennisprofi in der zweiten Runde. Zuvor hatte Qualifikant Maximilian Marter gegen den Kroaten Borna Gojo mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 gewonnen.

Oscar Otte (29, im Bild) ließ im deutsch-deutschen Duell Dominik Koepfer (29) ein wenig überraschend nicht den Hauch einer keine Chance. © Marijan Murat/dpa

3. Juli, 18.30 Uhr: Auch Topstar Djokovic lässt sich nicht vom Regen aus der Ruhe bringen

Titelverteidiger Novak Djokovic hat seine Auftakthürde in Wimbledon ohne große Mühe gemeistert. Der 36 Jahre alte Serbe gewann am Montag in London gegen den Argentinier Pedro Cachin mit 6:3, 6:3, 7:6 (7:4). Dabei ließ sich der Rekord-Champion bei Grand-Slam-Turnieren auch von einer Regenpanne nicht aus dem Rhythmus bringen. Der Rasen im berühmtesten Tennis-Stadion der Welt war zu feucht geworden, um die Begegnung schnell unter dem geschlossenen Dach fortsetzen zu können. Djokovic legte selbst mit Hand an und wischte mit einem Handtuch über den Rasen. Nach der Unterbrechung hatte Djokovic weiter keine große Mühe und verwandelte nach 2:11 Stunden seinen dritten Matchball. Für den Serben war es der 29. Sieg in Wimbledon in Serie.

Kurioses Bild: Topstar Novak Djokovic (36) versucht den nassen Rasen im "Tempel des Tennis" mit einem Handtuch zu trocknen. © Zac Goodwin/PA Wire/dpa

3. Juli, 18.10 Uhr: Erster Deutscher weiter: Maximilian Marterer erreicht Runde zwei

Maximilian Marterer (28) hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon als erster deutscher Tennisprofi die zweite Runde erreicht. Der 28 Jahre alte Nürnberger gewann am Montag in London gegen den Kroaten Borna Gojo mit 7:5, 6:7 (8:10), 6:3, 6:4 und steht beim dritten Grand-Slam-Turnier der Saison damit wie im Vorjahr in Runde zwei. Marterer, der sich erst über die Qualifikation ins Hauptfeld gekämpft hatte, verwandelte nach 2:46 Stunden seinen fünften Matchball. Der Franke ließ sich auch von einer fast eineinhalbstündigen Regenunterbrechung nicht aus der Ruhe bringen.

Maximilian Marterer (28) behielt trotz anderthalbstündiger Regenunterbrechung den Fokus. © Maximilian Haupt/dpa

3. Juli, 16.05 Uhr: Favoritin Swiatek gibt sich zum Auftakt keine Blöße

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon ohne große Mühe die zweite Runde erreicht. Die 22 Jahre alte Polin gewann am Montag in London gegen Zhu Lin aus China 6:1, 6:3. Noch in der vergangenen Woche hatte Swiatek beim WTA-Turnier in Bad Homburg wegen Unwohlseins vor ihrem Halbfinale aufgeben müssen.

Die Weltranglisten-Erste Iga Swiatek (22) zog problemlos in die zweite Runde ein. © Alastair Grant/AP/dpa

3. Juli, 13.55 Uhr: Anna-Lena Friedsam scheidet in der ersten Runde von Wimbledon aus

Anna-Lena Friedsam (29) ist gleich in der ersten Runde von Wimbledon ausgeschieden. Die Neuwiederin unterlag der US-Amerikanerin Alycia Parks klar in zwei Sätzen mit 4:6 und 3:6. Nach ihr müssen heute noch Yannick Hanfmann, Oscar Otte, Dominik Koepfer, Maximilian Marterer und Daniel Altmaier.

Anna-Lena Friedsam (29) überstand die erste Runde von Wimbledon nicht. © Joaquim Ferreira/dpa

2. Juli, 17.10 Uhr: Das sind die Spiele der deutschen Tennis-Asse in Wimbledon

Die Spiele der deutschen Männer: 1. Runde: Alexander Zverev - Gijs Brouwer 1. Runde: Yannick Hanfmann - Taylor Fritz (Montag, 4. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Oscar Otte - Dominik Koepfer (Montag, 3. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Maximilian Marterer - Borna Gojo (Montag, 2. Match nach 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Daniel Altmaier - Aleksandar Vukic (Montag, 4. Match nach 11 Uhr Ortszeit) Die Spiele der deutschen Damen: 1. Runde: Anna-Lena Friedsam - Alycia Parks (Montag, 11 Uhr Ortszeit) 1. Runde: Jule Niemeier - Karolina Muchova 1. Runde: Tamara Korpatsch - Carol Zhao 1. Runde: Tatjana Maria - Sorana Cirstea