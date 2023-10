Tragischer Tod: Bodybuilderin (†21) und ihr Freund sterben nach schwerem Motorrad-Unfall

Am 17. Oktober gab ihre Tante noch bekannt, dass ihr Zustand sich verbessert habe, sie eine Kämpferin sei, doch am 22. Oktober erlag sie schließlich ihren schweren Verletzungen.

Die junge Frau war am 12. Oktober mit ihrem Freund, dem ehemaligen Militär-Offizier Uilblim do Espírito Santo (†43), auf dem Motorrad in Rio de Janeiro unterwegs, als sie einer Kreuzung von einem Lieferwagen erfasst wurden, der laut " Odia " an dieser Stelle falsch abbog.

Besonders tragisch: Die Mama der Bodybuilderin soll am Tag des Todes von Alana ihren kleinen Bruder zur Welt gebracht haben, auf den sie sich so freute. © Bildmontage: Screenshots/Instagram/alana_paiva_

Was das Drama für die Familie unerträglich macht: Alanas Mama brachte an dem Tag, an dem ihre Tochter starb, einen kleinen Jungen zur Welt, wie eine Freundin der Familie auf Instagram verkündete.

Die Bodybuilderin teilte noch am 29. September stolz Fotos mit ihrer hochschwangeren Mama. Sie schrieb, dass die 40. Woche bereits erreicht sei und alles bereit sei für die Ankunft ihres kleinen Bruders. Dass sie ihn niemals kennenlernen würde, war an diesem Tag nicht in den schlimmsten Vorstellungen auszumalen.

Ihr Freund Uilblim hinterlässt eine kleine Tochter, die aus seiner Ehe mit Scgimenee Lopes stammt. Sie trauert auf Instagram um ihren Ex-Mann.

"Ich bin so froh, dass wir in den letzten Jahren in Frieden für unsere Tochter leben konnten und dass wir in letzter Zeit wieder Freunde geworden sind. Wie schön, dass wir diese Zeit hatten, um noch ein paar schöne Momente mit dir und Esther Helena zu erleben", schreibt sie.

Die Tochter kam vor zehn Jahren zur Welt, nach der Trennung herrschte laut Angaben der Ex-Frau eine ganze Weile "Krieg". Den legten die beiden Ex-Partner vor dem Tod des Mannes Gott sei Dank bei.