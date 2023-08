TV-Experte nach Leichtathletik-WM: "Wir sind dabei, Leistung abzuschaffen!"

Berlin - Frank Busemann (48) erklärt das deutsche Debakel bei der Leichtathletik-WM in Budapest auch mit fehlender Leistungskultur. "Wir sind in einem riesigen gesellschaftlichen Dilemma, das sich auch im Sport zeigt. Wir sind dabei, Leistung abzuschaffen, schon seit Jahren", sagte der frühere Zehnkämpfer und ARD-Experte in einem Interview von "Focus online".