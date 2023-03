Verstorbener Basketball-Profi Salami (†26): 60.000 Euro Spenden für Familie gesammelt

Hamburg - Mit Mubarak Salami ( †26 ) starb einer der besten Basketballer Hamburgs in der vergangenen Woche bei einem schrecklichen Autounfall auf der A7 . Dabei brannte sein Wagen völlig aus. Durch verschiedene Crowdfunding-Aktionen sind bereits mehrere Zehntausend Euro zusammengekommen.

Mubarak Salami (†26) war am Freitag auf der A7 im niedersächsischen Heidekreis tödlich verunglückt. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Rund 20.000 Euro kamen bei einer weiteren Spendenaktion auf dem Portal gofundme zusammen.

Der 26-Jährige war am Freitag auf der A7 im niedersächsischen Heidekreis tödlich verunglückt. Der Guard spielte zuletzt bei der Mannschaft der Dragons Rhöndorf im Rheinland.

Zuvor ging Mubarak mehrere Jahre für den ETV Eimsbüttel auf Korbjagd, wurde zweimal bester Werfer der Basketball Bundesliga Pro B.

Nach dem Abstieg Eimsbüttels in die Regionalliga setzte er seine Karriere in der Pro B fort, indem er zuerst nach Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und schließlich nach Rhöndorf wechselte.