Drama im ersten Viertelfinale: DSC vergibt drei Matchbälle und verliert

Dresden - Alexander Waibl hatte vor dem ersten Play-off-Viertelfinalspiel gegen den VC Wiesbaden noch gewarnt, wie stark der Gegner sei, am Samstag konnten sich dann alle Fans in der Margon Arena davon überzeugen. Denn der DSC unterlag den Hessinnen in einem absoluten Krimi mit 2:3 (26:28, 28:26, 25:15, 23:25, 19:21) und steht jetzt am Mittwoch im Rückspiel in der best-of-three-Serie schon mit dem Rücken zur Wand.