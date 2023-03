Heiß auf den Ost-Klassiker! DSC empfängt Schwerin in ausverkaufter Halle

Dresden - Der Ost-Klassiker zieht die Zuschauer in seinen Bann. Die Ränge in der Margon Arena werden mit 3000 Zuschauern rappelvoll sein, wenn der SSC Palmberg Schwerin am Samstag um 17 Uhr beim DSC aufschlägt.

"Das Spiel wird sicher eng und spannend. Wir haben uns mit dem 3:0 in Aachen Selbstvertrauen geholt, das gibt Rückenwind. Für Schwerin ist es das erste Spiel nach dem Pokalsieg. Die kommen also auch gestärkt, können sich noch auf Platz zwei verbessern. Es geht für beide Mannschaften um wichtige Punkte."

Auf dieses Trio muss die Mannschaft von Alex Waibl (54) ganz besonders achten. Aber der DSC-Chefcoach hatte ja schon beim Sieg in Aachen erfolgreich in die Trickkiste gegriffen. Mal sehen, was er am Samstag daraus hervorzaubert.