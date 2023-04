Dresdner SC startet mit Auswärtssieg gegen Wiesbaden in die Play-offs!

Wiesbaden - Die DSC-Volleyballerinnen haben für eine erfreuliche Oster-Überraschung gesorgt. Nach vier Niederlagen zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde legten sie beim VC Wiesbaden den Schalter um. Mit 3:0 gewannen sie im Play-off-Viertelfinale das erste Spiel der Serie "Best of three" und können mit einem weiteren Sieg am Samstag in der heimischen Margon Arena ins Halbfinale einziehen.

Nach zwei Dresdner Punkten in Folge durch Jennifer Janiska und Monique Strubbe hatten die Gäste mit 23:22 die Nase vorn. Aber der VCW glich nach Timeout aus. Trotzdem holte sich das Waibl-Team per Block durch Strubbe den ersten Satzball. Wiesbadens Video-Challenge war erfolglos.

Was für ein megaspannender erster Akt. In dem gab es nie mehr als zwei Punkte Differenz. Die ersten beiden Zähler legten die Gastgeberinnen vor, der DSC konterte zum 4:2-Vorsprung.

Agnes Pallag verwertete den Satzball zum 2:0 sowie den Matchball zum 3:0. © Lutz Hentschel

Bis zum 15:15 verlief das Duell am Netz anschließend ausgeglichen. Seltene Situation: eine Challenge durch den Referee. Danach waren die Dresdnerinnen wieder vorn.

In der Schlussphase war Kapitänin Janiska die Punkte-Heldin. Vier Zähler machte sie nach dem 17:17 bis zum 22:18. Auch für das 24:19 sorgte die Angreiferin. Den dritten Satzball verwertete Agnes Pallag zum 25:21.

Auch im dritten Akt fiel die Entscheidung erst in der Crunchtime: Nach drei Wiesbadener Zählern in Serie lag der DSC 18:19 zurück. Als die Gastgeberinnen eine Riesenchance verpatzten, glichen Janiska & Co. zum 20:20 aus und zogen in der Folge auf 23:20 weg.

Pallag knallte den zweiten Matchball zum 25:22 ins gegnerische Feld. Der 3:0-Sieg, die 1:0-Führung in der Serie "Best of three", war perfekt.

Libera Linda Bock sagte kurz nach der Partie: "Wir sind superglücklich. Das war der erste Schritt, die ersten Steine sind gelegt. Wir haben gut aufgeschlagen, unsere Annahme war sehr stabil. Unsere Zuspielerin Kveta Grabovska hat sehr gut die Pässe verteilt. Dementsprechend war es für die Angreifer leichter zu scoren. Es war generell eine super Teamleistung."

Erfolgreichste Punktesammlerinnen beim Sieger waren Jennifer Janiska mit 15 sowie Kayla Haneline und Annick Meijers mit jeweils 12 Zählern.