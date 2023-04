Sieg im entscheidenden Duell: DSC-Girls stehen im Halbfinale!

Wiesbaden - Die DSC-Schmetterlinge haben es doch noch geschafft. Jennifer Janiska & Co. haben das entscheidende dritte Duell beim VC Wiesbaden mit 3:1 gewonnen und sind damit nach großem Kampf ins Play-off-Halbfinale eingezogen. In dem treffen sie ab Samstag auf Allianz Stuttgart.

Geschafft! Jennifer Janiska (M.) und ihre Kolleginnen freuen sich über den Halbfinal-Einzug. © Corinna Beck

Was für ein Auftakt. Die Gäste machten per Angriff und Block die ersten beiden Punkte und führten wenig später mit 8:3.

Der DSC spielte fokussiert und mit guten Aufschlägen. Aber der Vorsprung schmolz auf 10:9. Nach einer erfolgreichen Challenge von Chefcoach Alex Waibl hieß es 12:9.

Beiden Teams waren die Nervosität, der Druck anzumerken. Nach einem langen Ballwechsel schlug Kapitänin Jennifer Janiska zum 20:17 zu. Die Crunchtime gehörte den Dresdnerinnen. Agnes Pallag brachte den dritten Satzball zum 25:21 durch.

Auch der zweite Akt ging an den DSC. Weil der drei Wiesbadener Punkte in Folge und zweimal einen kurzen Rückstand cool wegsteckte. Anschließend erkämpften die Schmetterlinge selbst fünf Zähler in Serie und Waibl war erneut mit einer Challenge erfolgreich - 21:14.

Bitter für Gastgeber VCW: Lena Große Scharmann, beim Sieg in Sachsen die Topscorerin, musste mit Knieproblemen vom Feld. Erneut war es der dritte Satzball, der die Entscheidung brachte - 25:17.