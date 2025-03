DSC im DVV-Pokalfinale im Liveblog: In diesem Jahr holte Dresden erstmals den Pott.

Von Tina Hofmann

Mannheim - Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Am Sonntag kämpfen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Mannheimer SAP Arena um den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

Mindestens 9000 Zuschauer werden erwartet, der Gegner ist ab 14.15 Uhr (live auf Sport1 und Dyn) der USC Münster. Das Team von Trainer Alexander Waibl (56) gilt als Favorit und nimmt diese Rolle auch an. Wir halten Euch in unserem Liveblog über alle wichtigen Dinge vor dem großen Finale, während des Duells und danach auf dem Laufenden.

11.20 Uhr: Der erste Pokalsieg des DSC 1999

Das erste Mal reckte der DSC den DVV-Pokal 1999 unter Trainer Klaus Kaiser (71) in die Höhe. In einem Viererturnier in der heimischen Margon Arena setzte sich das Team um die damalige Kapitänin Peggy Küttner (49) im Halbfinale gegen DJK Karbach durch. Im Endspiel wurde Schwerin besiegt, wobei Mittelblockerin Barbara Makowska (57) sogar mit einem angerissenen Band im Fußgelenk auf die Zähne biss. Im Endspurt der Saison machte die Mannschaft nur ein Jahr nach dem abgewendeten Abstieg aus der Bundesliga das Double aus Pokal und Meisterschaft perfekt.

Eine unglaubliche Saison: 1999 holte der DSC das Double aus Pokal und Meistertitel unter Trainer Klaus Kaiser (71, r.) und mit Mittelblockerin Barbara Makowska (57, l.). © IMAGO/Dehlis

10.50 Uhr: Der DSC-Triumph von Mannheim 2020

Das Endspiel 2020 war ein episches Finale, das so schnell niemand vergessen wird. Der DSC bewies Stehauf-Qualitäten, als das Team im vierten Satz mit 15:20 zurücklag und bereits in diesem Durchgang zwei Matchbälle abwehrte. Eine zentrale Rolle der Aufholjagd spielte damals Zuspielerin Sarah Straube, die aufgrund einer langwierigen Erkrankung von Mareen von Römer in den Monaten zuvor in das Bundesliga-Team aufgerückt war und klug und unbekümmert die Bälle verteilte. In einem an Spannung nicht zu überbietenden fünften Satz lag der DSC mit 12:14 zurück, mittlerweile verteilte Brie King wieder die Bälle. Das Waibl-Team wehrte in der Folge drei weitere Matchbälle des Gegners ab und verwandelte durch Lena Stigrot schließlich den ersten eigenen zum 17:15.

Lena Stigrot (M.) verwandelte in einem epischen Finale den Matchball zum 17:15 im fünften Satz und dem damit verbundenen 3:2-Erfolg über Allianz MTV Stuttgart. © Lutz Hentschel

10.20 Uhr: Der DSC war der Premierensieger in Mannheim

2016 wurde das Finale nach den Jahren in Halle/Westfalen erstmals in der SAP-Arena in Mannheim ausgetragen. Der DSC schrieb als Premierensieger Geschichte, nun könnte sich mit einem Triumph am Sonntag auch ein Kreis schließen. Dieses Jahr steigt die zehnte Auflage. Mit einem 3:2-Erfolg über Allianz MTV Stuttgart holte sich Dresden vor neun Jahren den Sieg. Den Matchball verwandelte nach 123 spannenden Minuten die US-Amerikanerin Michelle Bartsch, die später mit den USA Olympiasiegerin wurde. In jener Saison lieferte sich das Waibl-Team auch eine epische Final-Serie mit Stuttgart um den Meistertitel. Am Ende jubelte der DSC in Spiel fünf und feierte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Double.

Der DSC sicherte sich als erstes deutsches Frauenteam den Titel in der Mannheimer SAP-Arena. 2016 hieß es 3:2 gegen Allianz MTV Stuttgart. Nneka Onyejekwe (die damals aufgrund eines späten Transfers nicht spielberechtigt war), Myrthe Schoot, Kristina Mikhailenko und Laura Dijkema (v.l.) halten die Trophäe in den Händen © Lutz Hentschel

10 Uhr: Die Mannschaft ist schon in der heißen Phase der Vorbereitung

Während der USC Münster sein Abschlusstraining gerade beendet, ist der DSC zurück im Hotel und läutet dort die finale Phase der Vorbereitung ein. Essen und Besprechung stehen in jedem Fall noch auf dem Programm.

9.45 Uhr: So viele DSC-Fans sind seit den Morgenstunden auf dem Weg nach Mannheim

In den ganz frühen Morgenstunden fanden sich die Fans am Parkplatz am Dresdner Elbepark ein, um mit drei Bussen den Weg nach Mannheim anzutreten. Um 5.15 Uhr rollte der Express los. Sie sind der große Teil der "roten Wand", die in der SAP-Arena ab 14.15 Uhr wie eine Eins hinter dem Team stehen will.

Die Fans fanden sich in den frühen Morgenstunden am Dresdner Elbepark ein, drei Busse rollen gen Mannheim. © DSC/Daniel Madlung

Die drei Busse bringen die Fans nach Mannheim zum Pokalfinale des DSC. © DSC/Daniel Madlung

9.30 Uhr: DSC-Trainer Alexander Waibl ist "Mister Pokal"

DSC-Trainer Alexander Waibl steht am Sonntag in seinem sechsten Pokalfinale. Fünf davon hat er gewonnen, ein einziges nur verloren. In Mannheim ist der gebürtige Schwabe unbesiegt. 2016, 2018 und 2020 nahm sein Team den Pott mit nach Hause. Das Finale 2022 wurde in Wiesbaden ausgetragen, der DSC musste aufgrund einer Welle an Corona-Infektionen das eigentliche Endspiel in der SAP-Arena gegen Stuttgart absagen, unterlag im Nachholfinale mit 0:3.

DSC-Trainer Alexander Waibl (56) ist "Mister Pokal". Schon dreimal konnte er in Mannheim triumphieren, viermal insgesamt. Nur ein einziges Finale hat er bei der Niederlage 2022 in Wiesbaden verloren. © Lutz Hentschel

8.20 Uhr: Das Abschlusstraining des DSC in der Arena läuft

Die Mädels sind gut in der Halle angekommen, das Training in der Arena läuft. Bis 9 Uhr dauert die letzte Einheit vor dem großen Finale, das um 14.15 Uhr startet.

Das Abschlusstraining in der Arena läuft. © privat

7.35 Uhr: DSC seit den frühen Morgenstunden wach, gleich geht es zum Abschlusstraining

Heute ist der große Finaltag gekommen und die DSC-Mädels mussten heute zeitig aufstehen. Schon um 7 Uhr stand das Frühstück auf dem Programm, um 7.45 Uhr ist Abfahrt zum Abschlusstraining in der Arena. Von 8.15 Uhr bis 9 Uhr wird angeschwitzt, anschließend geht es wieder zurück zum Hotel für die letzten Vorbereitungen vor dem Match gegen den USC Münster.

2. März, 7.07 Uhr: Karneval, Fußball-Kracher und Volleyball! Darum herrscht heute in Mannheim Ausnahmezustand

Was haben sich denn die Zuständigen dabei gedacht? Am heutigen Sonntag herrscht in Mannheim absoluter Ausnahmezustand. Zum einen steigt der 70. Karnevalsumzug der Städte Mannheim und Ludwigshafen durch die City. Deshalb sind stufenweise ab den frühen Morgenstunden zahlreiche zentralen Achsen der Stadt gesperrt, der Straßenbahnverkehr wird teilweise eingestellt. Nur mit der S-Bahn kommt man noch halbwegs von A nach B. Der Umzug startet um 13.31 Uhr. Exakt 1 Minute eher wird Luftlinie 500 Meter der Drittliga-Kracher der unteren Tabellenhälfte, Waldhof Mannheim gegen Alemannia Aachen angepfiffen. Dazu werden nicht nur insgesamt 15.000 Fans, sondern auch 3000 Anhänger aus Aachen erwartet. Im Hinspiel kam es im Stadion zu Ausschreitungen. Vor der Partie heute warnte der Verein aus Aachen seine eigenen Fans sogar vor den Bedingungen rund um die Anreise unmittelbar vor dem Karnevalszug. So sollen die Anhänger unter anderem auf sichtbare Fankleidung verzichten. Und dann gibt es eben noch das Volleyball-Großevent in der SAP-Arena, die sich ebenfalls in diesem kleinen Umkreis befindet und zu dem rund 10.000 Fans erwartet werden. Vor allem für die Teams, aber auch die Zuschauer ist die Anreise vor dem Spiel eine große Herausforderung. Bleibt zu hoffen, dass alle rechtzeitig in der Arena eintreffen.

Am Sonntag steigt in Mannheim ein großer Karnevalsumzug, zu dem 250.000 Menschen erwartet werden. © IMAGO / masterpress

Parallel läuft das Spiel der 3. Liga zwischen Waldhof Mannheim und Alemannia Aachen. Im Hinspiel prügelten sich Fans beider Lager im Stadion. © IMAGO / Steinsiek.ch

Um 14.15 Uhr wird das erste Finale in Mannheim zwischen dem DSC und dem USC Münster angepfiffen. © Lutz Hentschel

19.47 Uhr: Abendessen des DSC mit den Partnern im Hotel in Mannheim

Das Team, Geschäftsführerin Sandra Zimmermann, der Vorstandsvorsitzende Hubert Körner, Partner, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und langjährige Unterstützer haben sich zu einem gemeinsamen Abendessen im Hotel eingefunden. Zimmermann und Körner richteten einige Worte an die Runde, anschließend wurde das Buffet eröffnet. Die Mannschaft wird sich beizeiten zurückziehen, schon morgen Früh 7 Uhr steht das Frühstück auf dem Programm.

Geschäftsführerin Sandra Zimmermann (r.) und der Vorstandsvorsitzende Hubert Körner (l.) richteten einige Worte an die Runde. © TAG24/Tina Hofmann

Im Hotel haben sich Mannschaft, Trainerteam, Staff, Partner, Mitarbeiter der Geschäftsstelle und langjährige Unterstützer zum gemeinsamen Essen zusammengefunden. © TAG24/Tina Hofmann

16.36 Uhr: Für den DSC stehen Video und Physiotherapie auf dem Programm

Nach dem Training ging es für das Team zum Mittagessen. Danach stehen nun Physiotherapie und Videovorbereitung für das morgige Finale auf dem Programm. Am Abend findet noch ein gemeinsames Abendessen mit einigen Sponsoren statt, die ebenfalls nach Mannheim anreisen. Wir haben für Euch derweil noch ein paar Impressionen vom Training.

Lorena Lorber Fijok (l.) im Angriff im Training am Mittag. © PR/Florian Treiber & Justus Stegemann

Trainer Alexander Waibl. © PR/Florian Treiber & Justus Stegemann

Teresa Ziegenbalg. © PR/Florian Treiber & Justus Stegemann

14.26 Uhr: Alles ist bereitet fürs Finale, hier ist die Kabine des DSC

In den Katakomben der Mannheimer SAP-Arena herrscht reges Treiben, die Kabine fürs Team ist fertig. Hier macht sich der DSC morgen heiß fürs Finale.

Hier macht der DSC sich morgen in der Arena heiß fürs Finale. © TAG24/Tina Hofmann

14.23 Uhr: Nach dem DSC trainiert der Gegner vom USC Münster

Nach dem DSC hat der morgige Gegner vom USC Münster seine Trainingszeit.

Das Team vom USC Münster bei der Ankunft an der Halle. © TAG24/Tina Hofmann

13.55 Uhr: Die erste DSC-Einheit vor dem Finale ist beendet

Das erste Training in der Mannheimer SAP-Arena ist für den DSC beendet. Jetzt geht es zurück ins Hotel.

Das Team nach dem Training bestens gelaunt. © Bildmontage: TAG24/Tina Hofmann

12.50: Das Training läuft auf Hochtouren beim DSC, die Stimmung ist bestens

Das Training des Teams läuft auf Hochtouren, die Stimmung ist bestens.

12.10 Uhr: DSC-Team ist in der SAP-Arena angekommen und wird gleich trainieren

Das Team des DSC ist zum ersten Training in der SAP-Arena angekommen. Hier herrscht noch reges Treiben, denn erst gestern Abend begeisterte Schlagerstar Andrea Berg hier die Massen. In Windeseile wurde in der Nacht die Arena umgebaut, der Boden liegt, die Werbung ist angebracht. Eine tolle Leistung aller, die hier mithelfen, das Event auf die Beine zu stellen.

Die Mannheimer SAP-Arena, die Heimspielstätte der Adler Mannheim im Eishockey und der Rhein-Neckar Löwen im Handball. © TAG24/Tina Hofmann

Der DSC ist in der Arena angekommen. © TAG24/Tina Hofmann

Das Team beim Aufwärmen. © TAG24/Tina Hofmann

11.03 Uhr: Der Mannschaftsbus ist da, bald geht es zum ersten Training für den DSC

Die Busfahrer haben es geschafft, sie sind in Mannheim angekommen. Gleich geht es für sie mit dem Team zum ersten Training in die SAP-Arena. 12.45 Uhr startet die Einheit für den sechsfachen Pokalsieger.

Ramòn Koch und Michael Specht (v.l.) sind mit dem Mannschaftsbus in Mannheim eingetroffen. Gleich fährt das Duo das Team zum ersten Training in die SAP-Arena. © Tina Hofmann

1. März, 8.30 Uhr: Der Mannschaftsbus des DSC rollt seit 4 Uhr gen Mannheim

Ganz zeitig klingelte heute Morgen der Wecker bei den beiden Busfahrern Michael Specht und Ramòn Koch. Sie sind um 4 Uhr in Dresden mit dem Mannschaftsbus des DSC aufgebrochen, werden bald in Mannheim erwartet. Sie bringen das Team dann zu den Trainingseinheiten und am Sonntag nach dem großen Finale natürlich auch wieder nach Hause. Alle wünschen sich, dass dann an Bord eine Party mit Pokal steigt.

Seit 4 Uhr rollt der Mannschaftsbus gen Mannheim. © privat

28. Februar, 23.25 Uhr: Mannschaft ist im Hotel angekommen, davor ging es noch zum Abendessen

Nach der Ankunft auf dem Flughafen Frankfurt ging es für das Team noch zum Abendessen in eine L'Osteria. Kurz nach 23 Uhr traf das Team dann im Hotel ein, jetzt heißt es "gute Nacht". Nach einem späten Frühstück steht morgen um 12.45 Uhr das erste Training in der SAP Arena auf dem Programm.