DSC im DVV-Pokalfinale im Liveblog: Team trainiert jetzt in der SAP-Arena.

Mannheim - Der Countdown läuft, die Spannung steigt: Am Sonntag kämpfen die Volleyballerinnen des Dresdner SC in der Mannheimer SAP Arena um den siebten Pokalsieg der Vereinsgeschichte.

In Windeseile wurde in der Nacht die Arena umgebaut, der Boden liegt, die Werbung ist angebracht. Eine tolle Leistung aller, die hier mithelfen, das Event auf die Beine zu stellen.

Die Busfahrer haben es geschafft, sie sind in Mannheim angekommen. Gleich geht es für sie mit dem Team zum ersten Training in die SAP-Arena. 12.45 Uhr startet die Einheit für den sechsfachen Pokalsieger.

Sie bringen das Team dann zu den Trainingseinheiten und am Sonntag nach dem großen Finale natürlich auch wieder nach Hause. Alle wünschen sich, dass dann an Bord eine Party mit Pokal steigt.

Ganz zeitig klingelte heute Morgen der Wecker bei den beiden Busfahrern Michael Specht und Ramòn Koch. Sie sind um 4 Uhr in Dresden mit dem Mannschaftsbus des DSC aufgebrochen, werden bald in Mannheim erwartet.

Nach der Ankunft auf dem Flughafen Frankfurt ging es für das Team noch zum Abendessen in eine L'Osteria. Kurz nach 23 Uhr traf das Team dann im Hotel ein, jetzt heißt es "gute Nacht". Nach einem späten Frühstück steht morgen um 12.45 Uhr das erste Training in der SAP Arena auf dem Programm.

Trainer Alex Waibl bedankte sich via Instagram : "Super pünktlich und freundlich, danke", schickte er Grüße an die Airline.

Um 19.58 Uhr setzte der Flieger aus Dresden in Frankfurt am Main auf dem Flughafen auf. Jetzt heißt es auf das Gepäck warten, dann geht es mit dem Bus von Partner IdealTours nach Mannheim ins Hotel.

Auch am Check-in-Schalter stand bereits: "Liebes DSC-Team, viel Glück in Mannheim".

"Wir freuen uns speziell, das Team des Dresdner SC begrüßen zu dürfen. Wir freuen uns sehr, dass eines der besten deutschen Damen-Volleyballteams heute mit uns nach Frankfurt reist, und wir wünschen ihnen alles Gute und drücken die Daumen, dass es in Mannheim dann klappt und vielleicht sogar der Pokal nach Dresden geholt wird", hieß es per Durchsage.

Jetzt geht's gleich los! Die Mission Mannheim startet endgültig. Die Mädels sind am Flughafen Dresden angekommen und heben in den nächsten 20 Minuten planmäßig in Richtung Frankfurt am Main ab.

Die Stimmung ist prächtig beim Tross, der für das Finale 13 Spielerinnen umfasst.