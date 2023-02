DSC muss "wieder in den Rhythmus finden": Steuerwald coacht im Test gegen Wroclaw

Dresden - "Wir stopfen die Löcher, wo es geht", sagt Markus Steuerwald. Der 33-Jährige steigt am Freitagabend beim Testspiel der DSC-Volleyballerinnen gegen Wroclaw (19 Uhr, Margon Arena) vom Co- zum Cheftrainer auf, weil Alex Waibl (54) krank das Bett hüten muss.

So fehlte nach dem Verletzungsausfall von Stammzuspielerin Sarah Straube (20) zuletzt auch deren Vertreterin Kveta Grabovska (20) mehrere Tage. Dafür hilft die vom VC Olympia hochgezogene Larissa Winter (18) aus und "macht das sehr gut".

Das Ziel gegen Wroclaw formuliert der einstige Weltklasse-Libero so: "Wir wollen schon gewinnen, auch wenn wir immer wieder mit Krankheiten und Rückschlägen zu kämpfen haben."

"Natürlich habe ich mich mit Alex abgestimmt, aber im Vorfeld des Spiels ist viel zu tun", sagte Steuerwald am gestrigen Donnerstag, der sich mit Co-Trainer und Scout Max Filip (30) die Aufgaben teilt.

Markus Steuerwald (33) springt am Freitagabend für Chefcoach Alex Waibl ein. © Lutz Hentschel

Gegen Wroclaw sollen alle Spielerinnen - die gesund und fit sind - zum Einsatz kommen. Die Neuzugänge Annick Meijers (22, vom VC Wiesbaden) und Marie Hänle (20, vom insolventen Verein NawaRo Straubing), die erst vor gut drei Wochen nach Dresden gewechselt sind, können zeigen, wie weit sie sich mittlerweile ins DSC-Spiel integriert haben.

Der Test gegen den polnischen Erstligisten ist wichtig, um nach zwei Wochen Wettkampfpause "wieder in den Rhythmus zu finden", so Steuerwald. Schließlich beginnt mit der Auswärtsbegegnung am 4. März beim Tabellennachbarn Aachen die letzte Phase der Bundesliga-Hauptrunde.

In der stehen für die Dresdnerinnen noch insgesamt fünf Begegnungen an, bevor die Play-offs starten.