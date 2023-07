DSC startet daheim gegen Potsdam in neue Saison

Dresden - Der Spielplan für die neue Bundesligasaison steht. Die DSC-Schmetterlinge starten in der heimischen Margon Arena in das neue Spieljahr. Am 7. Oktober um 17 Uhr empfangen sie den SC Potsdam.

DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (29, r.) ist hier gegen Hester Jasper (32) im Angriff. Die Holländerin hat Potsdam verlassen, trägt in der neuen Saison das Dresdner Trikot. © Lutz Hentschel

Das ist hoffentlich kein böses Omen. Denn schon vergangene Saison traf die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl (55) zum Auftakt auf Potsdam und verlor in eigener Halle mit 1:3.



Nach dem prestigeträchtigen Ost-Duell in Dresden müssen Jennifer Janiska (29) & Co. dreimal in Folge auswärts ran - in Wiesbaden (11.10.), in Münster (21.10.) und bei den Roten Raben Vilsbiburg (28.10.).

Auch danach muss der DSC erneut reisen - im Achtelfinale des DVV-Pokals zum Regional-Pokalsieger Nord (4.11.). In heimischer Halle geht es dann am 5. Spieltag mit dem nächsten Ostduell weiter. Am 11. November (18 Uhr) empfängt das Waibl-Team den VfB Suhl.

Was die DSC-Fans freuen wird: Zur Weihnachtszeit und um den Jahreswechsel wird der Spieß umgedreht, bestreiten ihre Lieblinge drei Heimspiele in Folge.

Am 22. Dezember geht es gegen Wiesbaden, am 30. Dezember gegen Münster und am 6. Januar 2024 gegen Vilsbiburg.