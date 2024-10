Glatte Nummer gegen Suhl! DSC-Mädels ballert sich für den Meister warm

Die Elbestädterinnen waren wieder auf einen Punkt ran. Demidova besorgte den 17:17-Ausgleich. So eng ging es in die Schlussphase, ehe Levinska zuerst den besten Ballwechsel des Spiels veredelte, anschließend den Satzball und dann auch das 2:0 klarmachte.

Beide Teams brauchten kurz, um in die Partie zu finden. Vor allem Fehler des Gegners führten in der Anfangsphase zu Punkten. Dann kamen die DSC-Mädels zwar besser rein, der zwischenzeitliche 10:6-Vorsprung war direkt wieder weg. Und Suhl ging sogar in Front - 14:15. Coach Alexander Waibl nahm das Timeout.

DSC-Diagonalangreiferin Marta Levinska (23) schmettert den Ball über das Netz. © Matthias Rietschel

Zur Ruhe kamen die 2743 Zuschauer in der aufgeheizten Halle in der Satzpause nicht wirklich: Alexander Schiffler und Florian Singer, langjährige Mitglieder des DSC, wurden für ihre sportlichen Erfolge geehrt. Darunter zählt unter anderem die gemeinsame Teilnahme und der vierte Platz bei den Paralympics in Paris.

Die Dresdnerinnen wollten nun alles klarmachen, dafür landeten jedoch zu viele Aufschläge im Netz. Suhl kam besser in den Satz. Libera Patricia Nestler durfte sich, wie so häufig in diesem Spiel, auszeichnen, als sie drei Angriffsschläge in Folge abwehrte.

Einer der Gründe, weshalb sie zur wertvollsten Spielerin gewählt wurde - am 5:6-Rückstand änderte das nichts. Jetzt schlichen sich auch bei Suhl die Fehler ein, die DSC-Mädels wurden wieder stärker.

Lemmens schlug per Ass die erste Zwei-Punkte-Führung heraus - 14:12. Die Suhlerinnen wollten aber noch nicht nach Hause. Levinska und Nathalie Lemmens hatten etwas dagegen, besorgten nacheinander die Punkte zum Matchball.