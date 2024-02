Heißes Duell steht bevor: Kann der DSC nochmal in Stuttgart gewinnen?

Dresden - Am Sonntag steht dem DSC das wohl schwerste Spiel der Zwischenrunde in der Volleyball Bundesliga bevor. Auswärts bei Allianz MTV Stuttgart (17 Uhr) will das Team von Trainer Alexander Waibl (55) aber aufsteigende Form beweisen.

"Wir werden Gas geben und dann mal schauen, was am Ende dabei herauskommt", sagt der Coach. Er wirkt jetzt wesentlich entspannter als noch vor einigen Wochen, als Gesundheits- und Verletzungsprobleme sein Team wie ein Wirbelsturm erfassten.

Dreimal spielten die Teams in dieser Saison bereits gegeneinander. In Stuttgart siegte der DSC mit 3:1 , die beiden Partien in der Liga und dem DVV-Pokal entschied Allianz für sich.

Am kommenden Donnerstag haben die Schwaben die einmalige Möglichkeit, mit einem erneuten Sieg in Istanbul zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ins Halbfinale der Champions League einzuziehen. "Ich finde das großartig, ich habe mich sehr gefreut. Für den deutschen Volleyball ist das eine klasse Botschaft", meint Waibl zum Überraschungssieg.

Kurz danach steht für Stuttgart am 3. März aber auch das Pokalfinale in Mannheim gegen den SC Potsdam an. Dass die immer wieder von gesundheitlichen Problemen geplagte Rivers alle drei Spiele so kurz nacheinander über die volle Dauer absolvieren kann, ist unwahrscheinlich. Man darf also gespannt sein, wen Trainer Konstantin Bitter (34) am Sonntag gegen Dresden aufs Feld bringt.