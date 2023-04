"Karma's a B!tch": Was steckt hinter dieser Instagram-Message von DSC-Coach Waibl?

Dresden - Es ist eine versteckte Botschaft und Kampfansage zugleich! Nach dem Halbfinal-Aus in den Play-offs der Volleyball Bundesliga gegen Allianz MTV Stuttgart empfand DSC -Coach Alexander Waibl (55) noch "totale Leere". Wenige Stunden später schaltet er jetzt in den Kampfmodus!

Alexander Waibl (55) schmunzelt: Er weiß, dass er für die kommende Saison wieder in den Angriffsmodus schalten kann. © Imago / Eibner

Während die Schwaben und der SC Potsdam in den kommenden Wochen den neuen deutschen Meister unter sich ausmachen, schickt der Trainer des Meisterschaftsdritten schon mal eine Kampfansage an die Konkurrenz: "Ich will nächste Saison Deutscher Meister werden. Macht alle mit", ruft er in einem Post auf seinem Instagram-Profil auf.

Ganz klar: Der ehrgeizige Erfolgscoach erlebte die erste Saison ohne Titel seit 2019 - das schmeckt weder ihm, noch dem Umfeld. Dabei hatte Waibl mal wieder alles aus seiner Mannschaft herausgeholt.

Unter widrigen Umständen mit vielen Verletzungen und Krankheiten improvisierte der Dreifach-Papa immer wieder und baute die Mannschaft um. "Jedes Mal, wenn ein neues Problem aufkam, hat Alex ein Pflaster drüber geklebt und eine neue Lösung gefunden", lobt auch Kapitänin Jennifer Janiska (29).

Dabei dürfte es ganz offenbar in der abgelaufenen Spielzeit auch Dinge gegeben haben, die dem Erfolgscoach überhaupt nicht gefielen.

Denn auf Instagram heißt es weiter: "Loyalität, Integrität und Geschlossenheit sind nicht mehr modern und gleichzeitig wichtiger denn je."