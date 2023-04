Ohne Druck nach Stuttgart: DSC kann jetzt die Play-offs genießen!

Monique Strubbe (22, r.) freut sich auf das Play-off-Halbfinale gegen Stuttgart. © Lutz Hentschel

Erst um 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen waren Dreblow, Meijers & Co. wieder zurück in Dresden.

"Es ging auf sechs Uhr zu, bis ich im Bett lag und zum Schlafen kam", sagte Monique Strubbe (22), die in Wiesbaden mit 10 (!) Blockpunkten imponierte. Am Nachmittag stand dann Regeneration auf dem Programm.

Am Freitag um 12.30 Uhr steigen die DSC-Volleyballerinnen schon wieder in den Bus, um nach Stuttgart zu fahren, wo sie am Samstag um 19 Uhr zum ersten Spiel der Halbfinal-Serie "Best of three" antreten. Ein stressiges Programm.

"Wir freuen uns auf das, was jetzt noch kommt, nachdem wir unser Ziel Halbfinale erreicht haben", sagt Mittelblockerin Strubbe. "Stuttgart ist klarer Favorit. Das kann uns helfen, frei aufzuspielen."

Ihr Heimspiel gegen den Dominator der Bundesliga-Hauptrunde bestreiten die Waibl-Schützlinge am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in der Margon Arena.

Sollte es zu einem dritten Duell um den Einzug ins Finale kommen, wird das am 30. April um 15 Uhr in Stuttgart ausgetragen. Im zweiten Halbfinale treffen der Schweriner SC und der SC Potsdam aufeinander.