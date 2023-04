Sieg oder Saisonende! Kann der DSC Stuttgart heute ein Bein stellen?

Beim Duell an der Netzkante lässt DSC-Kapitänin Jennifer Janiska (29, r.) hier der Stuttgarterin Britt Bongaerts (26, v.) keine Chance. Monique Strubbe (21, l.) beobachtet die Aktion. © Lutz Hentschel

Dazu muss am heutigen Mittwoch um 19 Uhr in der Margon Arena gegen Allianz MTV Stuttgart ein Heimsieg her, um in der Halbfinal-Serie "Best of three" zum 1:1 auszugleichen und ein Entscheidungsspiel am Sonntag beim Titelverteidiger zu erzwingen.

Beim 0:3 (23:25, 24:26, 21:25) am vergangenen Samstag in Stuttgart waren Jennifer Janiska (29) & Co. nah dran an einer Überraschung. "Es war auf jeden Fall mehr drin", erklärte die Kapitänin nach der bitteren Niederlage.



Chefcoach Alex Waibl (55) sagt vor dem zweiten Duell: "Das Risiko auszuscheiden ist da, aber wir haben auch nichts mehr zu verlieren. Ich denke, wir werden gut mit dem Druck umgehen."

Personell wird sich bei den Dresdnerinnen nichts ändern, auch an ihrer Taktik nicht. "Bis zur Crunchtime das Geschehen offenhalten", so lautet Waibls Devise. "Wir müssen noch ein bisschen stabiler sein, besser verteidigen gegen die Außenangreiferinnen."

"Stuttgart ist nicht unantastbar, das haben wir im ersten Spiel gesehen. Wir müssen bis zum letzten Punkt kämpfen, müssen an uns glauben", fordert Janiska.