Vierte Niederlage in Serie: DSC unterliegt auch Spitzenreiter Stuttgart

Dresden - Die DSC -Schmetterlinge haben die Bundesliga-Hauptrunde mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft um Kapitänin Jennifer Janiska unterlag Liga-Krösus Allianz MTV Stuttgart nach einer 1:0-Satzführung mit 1:3. Damit geht die Mannschaft zumindest als Fünfter in die Play-offs.

Annick Meijers (l.) lief überraschend auf der Diagonal-Position auf und machte das im ersten Satz richtig klasse. © Lutz Hentschel

Es war ein Auftakt nach Maß für die Gastgeberinnen. Der erste Ballwechsel dauerte gefühlte fünf Minuten, dann schlug Agnes Pallag zum 1:0 zu. Die Holländerin Annick Meijers, die anstelle der Ex-Stuttgarterin Lara Berger überraschend auf der Diagonal-Position spielte, machte das 3:2.

Die mit 3000 Zuschauern ausverkaufte Margon Arena wurde sofort zum Hexenkessel. Nach dem 7:3 nahm Stuttgarts Interimscoach Faruk Feray, der den an Krebs schwer erkrankten Chefcoach Tore Aleksandersen vertrat, seine erste Auszeit, nach dem Dresdner 12:7 die zweite. Als Allianz vier Punkte in Folge gelangen, schrumpfte der Vorsprung auf plus zwei. Aber die Mannschaft von Chefcoach Alex Waibl verlor nicht ihre Linie, sondern legte zum 18:12 vor. Nach dem 23:19 skandierten die DSC-Fans: "Noch zwei, noch zwei!"



Drei Satzbälle wehrten die Gäste ab, dann knallte Meijers den Ball zum 25:22 ins gegnerische Feld. Es war ihr sechster Punkt, der Jubel auf den Rängen riesig.