DSC vor Duell der Tabellen-Nachbarn in Aachen: "Für uns ist jeder Punkt wichtig!"

Dresden - Langsam, aber sicher geht es für den Dresdner SC in der Bundesliga-Hauptrunde um die Wurst. Fünf Spieltage stehen noch an, in denen geklärt wird, auf welchem Platz die Dresdnerinnen in die Play-offs gehen, auf wen sie in der ersten K.-o.-Runde treffen und wie es mit dem Heimrecht aussieht.