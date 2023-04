Will der DSC wirklich um Titel spielen oder nur ausbilden?

Dresden - Dass er seine Bronzemedaille nach der Ehrung schnell in der Hosentasche verschwinden ließ, wollte Alex Waibl (55) nicht als Zeichen der Unzufriedenheit verstanden wissen. "Das hätte ich auch bei Gold so gemacht", sagte der Chefcoach lachend.

Alex Waibl (55) ist keinesfalls unzufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. © Lutz Hentschel

Der 55-Jährige, der seine 14. Saison mit dem DSC bestritten hat, erklärte: "Ich bin sehr stolz auf die Leistung meiner Mannschaft. Darauf, dass wir es von Platz fünf nach der Hauptrunde aus geschafft haben, Wiesbaden zu schlagen. Darauf, dass wir eine tolle Halbfinal-Serie gegen Stuttgart gespielt haben. Das war schon außergewöhnlich."

Vor allem auch deshalb, weil sich das Pech von Verletzungen bzw. Krankheit wie ein roter Faden durch die Saison zog.

Bis in die entscheidende 1:3-Heimniederlage am Mittwochabend gegen Titelverteidiger Allianz Stuttgart. Da bekam Zuspielerin Kveta Grabovska (20) Mitte des dritten Satzes den Ball aus kurzer Distanz knallhart an den Kopf und musste ausgewechselt werden.

Für sie kam Larissa Winter aufs Feld. Die 19-Jährige war nach der schweren Verletzung von Sarah Straube (21) im Februar vom Ausbildungsteam VC Olympia kurzfristig aus der 2. Liga hochgezogen worden.

"Larissa hat das gegen Stuttgart unerschrocken und mit Ruhe gemacht", lobte Waibl. Dabei hatte die Zuspielerin beim Frühtraining gefehlt, weil sie am Vormittag über knapp fünf Stunden ihr Deutsch-Abi schreiben musste.