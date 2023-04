Zieht der DSC heute ins Halbfinale ein? "Ich habe ein gutes Gefühl"

Dresden - "Es wird schwer. Der VC Wiesbaden wird alles reinlegen. Ich denke, es wird sehr spannend", sagt DSC-Mittelblockerin Monique Strubbe (21) vor dem zweiten Viertelfinal-Duell mit dem VCW am Samstag um 17 Uhr in der Margon Arena.

DSC-Mittelblockerin Monique Strubbe (21, links) im Angriff gegen das VCW-Duo Nina Herelova und Jodie Guilliams. © Lutz Hentschel

Das erste Aufeinandertreffen in der Serie "Best of three" gewannen die Dresdnerinnen vor einer Woche in Hessen glatt mit 3:0.

Das Endergebnis klingt zwar deutlich, doch beide Mannschaften lieferten sich über 92 Minuten einen Schlagabtausch auf Augenhöhe. Die Satzergebnisse hießen 25:23, 25:21, 25:22.

"Wir haben in Wiesbaden alles reingeworfen. Wir sind konstant geblieben und nie in ein Loch gefallen. Dadurch brauchten wir nicht extreme Energie, um große Rückstände aufzuholen", blickt Strubbe auf den erfolgreichen Auftakt in die K.o.-Phase zurück.

Die 21-Jährige betont: "Wir wollen mit dem zweiten Spiel in unserer Halle alles klarmachen und ins Halbfinale einziehen. Der erste Sieg gibt uns Aufwind und das Training lief gut. Ich habe ein gutes Gefühl."