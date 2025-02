Olympia-Star nach Seitensprung am Boden zerstört: "Er ist Abschaum"

Olympia-Star Natália Araújo (27) hat auf Instagram rund 480.000 Follower. © Screenshot/Instagram/natharaujo_

Das offenbarte die Bronzegewinnerin von Paris in einem tränenreichen Livestream auf ihrem Instagram-Account. Schluchzend und mit verquollenen Augen erzählte sie ihren Followern, dass ihr Partner João Pedro ihr fremdgegangen sei.

"Er hat mich mit der Frau aus seinem letzten Video betrogen", wimmerte die 27-Jährige. "Ich bin an dem Punkt, an dem ich es nicht mehr verbergen möchte. Ich wurde betrogen und jeder soll die Wahrheit erfahren."

Zuvor hatte das Paar über das vergangene Wochenende mehrere Storys gepostet, in denen die Welt noch heil schien. Araújo war extra aus Belo Horizonte nach Rio gereist, um ihren Liebsten zu überraschen. Sie unterbrach ihr straffes Trainingsprogramm und reservierte einen Tisch in einem Restaurant für ein romantisches Dinner.

Doch dann erwischte sie den Casanova demnach in flagranti: "Er war hier in Rio mit diesem Flittchen und hat mich betrogen", wetterte die Libera. "Er ist Abschaum. Damit ihr alle Bescheid wisst, kriecht ihm nicht in den Arsch. Und setzt euer Vertrauen nicht in Abschaum, in Abschaum-Männer."