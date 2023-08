Verletzungsschock! Für die beste deutsche Volleyballerin ist die Heim-EM vorbei

Düsseldorf - Alles Hoffen und Bangen hat nichts gebracht: Für Deutschlands beste Volleyballerin ist die Heim-EM in Düsseldorf beendet, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat. Angreifern Hanna Orthmann (24) verletzte sich am Knie.

Im Auftaktspiel gegen Griechenland (3:0) hatte sich die Italien-Legionärin (Igor Volley Novara) gleich im ersten Satz am linken Knie verletzt. Sofort signalisierte die 24-Jährige, dass sie ausgewechselt werden muss. Eine Diagnose blieb der Verband jedoch schuldig, die soll offenbar vorerst geheim bleiben.

"Ich könnte jetzt traurig sein, aber das hilft mir nicht, um schnell wieder zurückzukommen. Ich wünsche mir, dass es ohne mich genauso erfolgreich weiter geht, dass sie so viele Siege wie möglich einholen und so weit wie möglich kommen. Vielleicht schaffen wir, uns den Traum von Olympia zu erfüllen und dann bin ich wieder dabei", powerte sie.

Doch wie der Deutsche Volleyball-Verband am Samstag mitteilte, kann die gebürtige Lüdinghausenerin nicht mehr mitwirken.

Die Angreiferin verletzte sich im Auftaktspiel gegen Griechenland am Donnerstag am linken Knie. © IMAGO / Beautiful Sports

Am Samstag postete Orthmann auf Instagram aber zumindest eine Story auf ihrem Instagram-Profil, auf dem sie normal ohne Gehhilfen laufen kann.

Bereits vor der Verletzung war das linke Knie der Angreiferin neben des Knieschützers zusätzlich bandagiert. Gut möglich, dass Orthmann schon vorher Probleme plagten.

Bundestrainer Vital Heynen (54) hat sofort auf den Ausfall reagiert und mit Annegret Hölzig (26) vom SSC Palmberg Schwerin eine neue Spielerin anreisen lassen.

"Das ist ein Drama für Hanna und für die Mannschaft. Jetzt müssen wir Charakter zeigen. In dieser Situation ist jeder Punkt, jeder Satz, jeder Sieg ein Gewinn, dafür kämpfen wir", so der Auswahlcoach.

Schon am Samstagabend steht für sein Team die nächste Aufgabe im Castello in Düsseldorf an. Um 20 Uhr heißt der Gegner Aserbaidschan. Das Punktesammeln muss nun auf noch breitere Schultern verteilt werden.