Vom Pech verfolgt! Verletzungsdrama um sächsischen Leichtathletik-Star

Die Zwickauer Dreispringerin Kristin Gierisch (32) musste in ihrer Karriere schon zahlreiche Rückschläge verkraften. © Michael Kappeler/dpa

Auf Instagram verkündete die Sportlerin, dass sie einen Teilabriss der Plantarsehne im linken Fuß erlitten hat. Das Bild, auf dem die Dreispringerin von hinten zu sehen ist, ist schwarz-weiß gehalten.

Für Gierisch, die 2021 nach vielen Jahren ihre sportliche Heimat Chemnitz verließ und zu Trainer Charles Friedek (51) nach Leverkusen wechselte, stellt die Blessur einen herben Rückschlag auf dem Weg zu den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris dar.

"Hinfallen. Aufstehen. Wiederholen 🔁 Um euch mal abzuholen: ich habe mir die Plantarsehne im linken Fuß teilabgerissen 😭🤯 Wie es mit meiner Saison weiter geht, kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. FAKT: AUFGEBEN IST KEINE OPTION", schrieb sie auf ihrem Profil.

Die Verletzung zog sich Gierisch am vergangenen Sonntag beim LAZ-Meeting im niedersächsischen Rhede zu. Zwar gewann sie dort den Dreisprung-Wettbewerb mit 13,73 Metern, doch zum fünften und sechsten Versuch konnte sie schon nicht mehr antreten.

Im Laufe der Woche gab es nun die niederschmetternde Diagnose. Damit wird sie auf jeden Fall die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende in Kassel verpassen. Auch die WM in Budapest vom 19. bis 27. August dürfte futsch sein.