Wegen ihrer Geld-Aussagen! Zwei Olympiasieger attackieren Influencerin Alica Schmidt

"Dieser respektlose Beitrag lässt mich aber nichts Gutes erahnen. Sofern Geld DIE Motivation in der Leichtathletik ist, werden wir noch weniger Erfolge erzielen. Und mit diesen sind wir seit Jahren in Deutschland nicht mehr reichlich gesegnet", schreibt der einstige Zehnkampf-Held.

Diese Aussagen bringen Schenk so richtig auf die Palme. Er teilte am Samstag auf seinem Facebook -Profil einen Bericht über Schmidts Aussagen und machte dort unmissverständlich seine Meinung klar.

Alica Schmidt (24) plauderte während des Schminkens vor einigen Tagen in einem Video auf Ihrem TikTok -Kanal über die finanzielle Lage in der deutschen Leichtathletik.

In ihrem Video hatte sie zudem gemeint, dass es noch die Möglichkeit gebe, zur Bundeswehr oder der Bundespolizei zu gehen. Dort würde man mit 2500 Euro im Monat gut verdienen. Plus die 700 Euro mit der von ihr angeführten Sporthilfe als Kaderathletin und Vereinsunterstützung liegt die Summe mit Sicherheit über dem Durchschnittsverdienst vieler Deutscher.

Ihre letzte Medaille war Bronze bei der U23-EM 2019 mit der 4x400-Meter-Staffel. Ganz oben stand die Influencerin in Deutschland oder in Europa bzw. der Welt noch nie.

Schwimm-Olympiasieger Michael Groß (59) machte sich auf Facebook über Schmidt lustig. © Patrick Seeger/dpa

"Dieser Beitrag der Influencerin und 'Spitzensportlerin' hat mich entsetzt. Ich möchte allen jungen und älteren Leichtathlet:innen und LA-Fans sagen: Leichtathletik ist eine ernsthafte, fleißbedürftige, respektable Einzelsportart mit Team-Momenten, die vor Jahren größte Anerkennung in der gesamten Bevölkerung vorfand. Ich denke auch, dass sie eine olympische Kernsportart weltweit immer bleibt", schrieb Christian Schenk zudem.

Einer, der unter dem Post noch munter mitmischt, ist der dreimalige Schwimm-Olympiasieger Michael Groß (59).

Er macht sich über Schmidt lustig: "Entspanne Dich, bitte! Der letzte Satz ('Und das ist übrigens mein fertiger Look') sagt alles, um was es geht … um Likes etc. Zum Glück zählen im Sportwettkampf weder Geld noch Aussehen, sondern Zeiten und Medaillen. Gerne bin ich da 'Old School'", schreibt er an Schenk gewandt.

Für Aufsehen und Likes hat Schmidt mit ihrem Video auf jeden Fall gesorgt, rein inhaltlich hat sie sich bei einigen erfolgreichsten Sportlern Deutschlands wohl eher ein Eigentor geschossen.