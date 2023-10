Weil sie es können! Rugby-Stars räumen Land Rover zur Seite, damit Bus durchkommt

Frankreich - Mit einem ungewöhnlichen Training bereiteten sich die Rugby-Jungs der Neuseeländer auf das Weltmeisterschaft-Halbfinale in Frankreich gegen Argentinien am Freitagabend vor. Sie trugen ein Auto weg!

Die Neuseeländer führen vor einem Rugby-Spiel traditionell den "Haka" durch, einen Kriegstanz neuseeländischer Ureinwohner. © MIGUEL MEDINA / AFP

Die "All Blacks", der ganze Stolz der neuseeländischen Nation, gelten seit jeher als eine der besten Rugby-Mannschaften der Welt. Dass die Jungs so richtig Power in den Armen und Beinen haben, bewiesen sie am Mittwoch mit einer ganz besonderen Maßnahme.



Ein unaufmerksamer Bürger versperrte mit seinem Land Rover (2,4 Tonnen) den Weg des Mannschaftsbusses der All Blacks.

Das sollte man besser nicht tun! Denn die gut 30 Rugby-Stars haben mehr als genug Power, den Geländewagen fortzutragen und taten dies auch.

Mindestens ein Dutzend der Sportler stellten sich rund um das Blechmonster und packten beherzt zu. Mit einer ausgereiften Technik schaukelten sie das Auto englischer Bauart hoch und bewegten es so ausreichend zur Seite, damit ihre Mannschaftskarawane passieren kann.

Auf X (ehemals Twitter) teilten die All Blacks zur Belustigung ihrer Fans auf der ganzen Welt die kleine Trainingseinheit.