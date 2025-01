Deutscher Weltcup-Sieger ist zurück! DSV überrascht mit neuem Biathlon-Kader

Roman Rees (31) darf zum ersten Mal in diesem Winter im Biathlon-Weltcup an den Start gehen. © Anders Wiklund/TT NEWS AGENCY/AP/dpa

Comeback im deutschen Herren-Team! Nach den schwachen Ergebnissen in Oberhof haben sich die DSV-Trainer zum ersten Mal in dieser Saison für gleich zwei Wechsel entschieden.

Sowohl Philipp Horn (30) als auch Simon Kaiser (25) sind vorerst nicht mehr Teil der Weltcup-Mannschaft, stattdessen kehren Roman Rees (31) und David Zobel (28) zurück.

Vor allem für Rees ist der Einsatz in Ruhpolding ein besonderer: In diesem Winter kam der Routinier noch gar nicht in der höchsten Biathlon-Liga zum Zug.

Nachdem er mit einem Sieg in die vergangene Saison gestartet war, kurierte er eine Corona-Erkrankung nicht richtig aus, fuhr anschließend nur noch schwache Ergebnisse ein und verpasste im Herbst die Qualifikation für den Weltcup.

Diese schaffte Zobel zwar, wurde allerdings bereits nach der ersten Station in Kontiolahti wieder in den IBU-Cup verbannt.

Schon zum nächsten Weltcup wird aber definitiv wieder getauscht: Horn erhielt von DSV-Sportdirektor Felix Bitterling eine Startgarantie für Antholz.

"Philipp Horn erhält eine Pause, um daheim mit seinem Trainer nochmal dezidiert am Schießen zu arbeiten, und könnte abhängig davon, ob er Top-25 bleibt, am Sonntag im Massenstart wieder am Start sein, ansonsten wird es in Antholz so weit sein", sagte Bitterling.