Olympiasieger behauptet: Biathlon-Stars treten zurück, weil sie gedopt sind und bald auffliegen

Lenzerheide - Es kam überraschend, als kurz nacheinander die beiden Biathlon-Stars Johannes Thingnes Bø (31) und sein Bruder Tarjei Bø (36) beim Weltcup in Antholz ihren Rücktritt am Ende der Saison bekannt gaben. Ein ehemaliger Olympiasieger will wissen, warum: Die beiden und andere Athleten seien seit Jahren gedopt und würden bald auffliegen!