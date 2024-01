DSV knallhart: Biathlon-Supertalent aussortiert!

Oberhof - Sie gilt als das größte deutsche Biathlon-Talent seit Magdalena Neuner (36) und Laura Dahlmeier (30): Selina Grotian (19). Eigentlich sollte sie im Weltcup Erfahrung sammeln, doch nach einem schwachen Verfolger in Oberhof reagiert der DSV knallhart: Grotian muss wohl zurück in den IBU-Cup!

Besonders am Schießstand hapert es noch bei Selina Grotian (19). Deshalb folgt der Schritt zurück in den IBU-Cup. © Martin Schutt/dpa

Im vergangenen Winter lief die 19-Jährige in der "zweiten Liga" des Biathlons alles in Grund und Boden, gewann zahlreiche Medaillen bei Junior-WM und Senioren-EM.

Die Belohnung folgte auf dem Fuß: Grotian wurde in den Weltcup-Kader befördert, sollte dort Erfahrungen sammeln und langsam an die Weltspitze herangeführt werden.

Doch dieser Plan wird nun anscheinend umgeworfen!

Nach dem Verfolgungsrennen in Oberhof, bei dem Grotian gleich siebenmal danebenschoss und so 24 Plätze verlor, wird sie offenbar aus dem Weltcup-Kader gestrichen.

"Nicht das Rennen, das ich mir erhofft hatte. Leider war ich heute am Schießstand nicht hundertprozentig konzentriert", schrieb die Skijägerin am Samstagabend enttäuscht bei Instagram: "Es hat nicht gereicht und jetzt muss ich nach Ridnaun fahren. "

Im italienischen Ridnaun findet am kommenden Wochenende der IBU-Cup statt - Grotian soll also wohl wieder in der zweiten Riege an den Start gehen!