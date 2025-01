DSV-Schock! Biathlon-Star muss bis zur WM aussetzen, weitere Athletin wackelt

Voigt hatte sich über Weihnachten eine heftige Erkrankung eingefangen und bereits den ersten Heim-Weltcup in Oberhof abbrechen müssen . Ihr Start in Ruhpolding war erst kurzfristig entschieden worden - und kam offensichtlich zu früh.

Wie der DSV am heutigen Freitag bekannt gab, werden sowohl Voigt als auch Tannheimer krankheitsbedingt keine Rennen in Ruhpolding mehr bestreiten - und zumindest Voigt auch nicht beim nächsten Weltcup in Antholz.

Vanessa Voigt (l.) und Julia Tannheimer (2.v.l.) bescherten dem DSV den ersten Sieg einer Damen-Staffel seit fast vier Jahren. © Georg Hochmuth/APA/dpa

Tannheimer hingegen war bereits am gestrigen Donnerstag im Einzel aufgrund eines bronchialen Infekts spontan nicht an den Start gegangen.

"Julia ist leider auch noch nicht wieder fit und wird aufgrund der Nähe zur Weltmeisterschaft keine Rennen in Ruhpolding mehr bestreiten", hieß es im DSV-Statement.

Bei der Nachwuchs-Athletin besteht aber zumindest die Hoffnung, vor der WM noch einmal Wettkampfkilometer zu sammeln: "Ob sie in die Höhe nach Antholz reist, wird zu Beginn der nächsten Woche entschieden."

Eigentlich wären beide Biathletinnen wohl für die Damenstaffel am morgigen Samstag gesetzt gewesen - in der Besetzung Voigt, Tannheimer, Selina Grotian (20) und Franziska Preuß (30) holte das DSV-Quartett in Hochfilzen den ersten Sieg seit fast vier Jahren. Hier müssen nun Sophia Schneider (27) und Stefanie Scherer (28) in die Bresche springen.

Doch auch für den Massenstart am Sonntag wären beide qualifiziert gewesen und hätten (zumindest im fitten Zustand) zum erweiterten Favoritenkreis gezählt.