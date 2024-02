Fans verstehen die Welt nicht mehr: Deshalb fehlt Biathlon-Star Strelow im Einzel!

Doch als der DSV am heutigen Dienstag seine Starter für den morgigen Mittwoch bekannt gab, fehlte ein Name auf der Liste: Strelow! Stattdessen rückt nur Roman Rees (30) für Philipp Nawrath (31) ins Team, der Rest bleibt unverändert.

So setzte Top-Schütze Strelow, der in der Mixed-Staffel einen brillanten Auftakt hinlegte , bereits im Sprint und damit auch in der Verfolgung aus.

In der Single-Mixed-Staffel feierten Vanessa Voigt (26) und Justus Strelow (27) ihren ersten Weltcup-Sieg, ein weiterer Erfolg soll am besten schon am Donnerstag folgen. © Alessandro Trovati/AP/dpa

Schon vergangene Woche hatte er im Podcast Das Biathlon Doppelzimmer von Arnd Peiffer (36) und Erik Lesser (35) erklärt, dass er aus Gründen der Belastungssteuerung gar nicht alle Rennen laufen wolle und sein Fokus auf den Staffeln und dem Massenstart liege, nun bestätigte sich diese Einschätzung.

"Einzel und Single Mixed passt nicht gut zusammen. Natürlich will man WM-Rennen laufen. Aber am Ende geht es um Medaillen. Ich kann fürs Team meinen besten Beitrag in der Single Mixed leisten", erklärte der Superschütze laut Eurosport bei einer Medienrunde. Die Single-Mixed-Staffel findet schon einen Tag nach dem Einzel statt.

"Im Einzel wäre theoretisch eine Medaillenchance da. Aber sind wir ganz ehrlich: Ich brauche da die Null. Zusätzlich muss ich Glück haben, dass die starken Läufer Fehler machen. Deshalb ist meine Chance im Single Mixed besser."

In der Single-Mixed-Staffel feierte der 27-Jährige im Januar in Antholz seinen ersten Weltcup-Sieg gemeinsam mit Vanessa Voigt (26), das will er jetzt wiederholen. Auch in der Männerstaffel am Samstag hat er gute Medaillenchancen.

Immerhin: Im Massenstart am kommenden Sonntag wird Strelow auf jeden Fall dabei sein und so auch noch zu einem Auftritt in einem WM-Einzelrennen kommen. Als Zwölfter der Weltcup-Gesamtwertung ist der Sachse automatisch für das Abschlussrennen der Titelkämpfe qualifiziert.