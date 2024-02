Nach Debakel bei der WM: Biathlon-Star ergreift drastische Maßnahme

Da half auch die Bronzemedaille in der Single-Mixed-Staffel an der Seite von Johannes Thingnes Bø (30) nur wenig, um ihre Stimmung aufzuhellen.

Mit einer Silbermedaille in der Team-Staffel verheißungsvoll in die Titelkämpfe gestartet, erlebte sie mit den Ergebnissen 25. im Sprint, 34. in der Verfolgung, 27. im Einzel und Zehnte im Massenstart ein persönliches Desaster.

In der Single-Mixed-Staffel holte Tandrevold mit Johannes Thinges Bø (30) zwar Bronze, doch sie vergab dabei Gold am Schießstand. © Hendrik Schmidt/dpa

Vor dem nächsten Weltcup, der am 29. Februar ausgerechnet in der Heimat der Norweger am Holmenkollen startet, will Tandrevold ihr Gewehr "in den Waffenschrank legen und ein paar Tage nicht anschauen".

Denn nicht nur in der Loipe lief es für das norwegische Team genauso wenig rund wie beispielsweise für die Deutschen, sondern verballerte die Top-Favoritin auch zahlreiche Chancen am Schießstand.

Besonders bitter war dabei das finale Schießen in der Single-Mixed-Staffel, in der ihr die Nerven im direkten Duell mit der Französin Lou Jeanmonnot (25) versagten, es am Ende "nur" zu Bronze statt Gold reichte.

Bei der Siegerehrung hatte sie Tränen des Frustes in den Augen, auch auf der Pressekonferenz konnte sie diese nicht zurückhalten. Ihr Team bereitete ihr aber einen tollen Empfang im Hotel, hatte extra zur Aufmunterung ein Lied für sie gedichtet.

Trotzdem braucht sie jetzt erst einmal jede Menge Abstand zu dem Sport, den sie so liebt, um mit neuen Kräften am Holmenkollen zu zeigen, was in ihr steckt.