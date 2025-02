Nach Prügel-Eklat bei Biathlon-WM: Nationaltrainer tritt zurück!

Ilmars Bricis (54) war einst selbst WM-Medaillengewinner im Biathlon, später wurde er dann Nationaltrainer. Jetzt tritt er von seinem Amt zurück. © Al Bello/Getty Images/AFP

Wie der lettische Biathlonverband LBF bekannt gab, sei der 54-Jährige von seinen Ämtern zurückgetreten.

Laut dem Nachrichtenportal LSM reiste Bricis am heutigen Mittwoch von der Junioren-WM ab, zu der er direkt nach der Weltmeisterschaft in Lenzerheide gereist war, und legte alle Aufgaben in die Hände seiner bisherigen Kollegen.

Der Rücktritt des Letten kommt nach Beginn einer Untersuchung des nationalen Verbands, der den Vorfall nach Anhörung aller beteiligten Seiten aufarbeiten will.

So schilderte Rastorgujevs am Montag im lettischen Fernsehen, dass der Trainer ihn nach einem Streit über angeblich gestohlene Skier angegriffen habe, ihm dabei den Finger gebrochen und ihn an Nase und Schulter verletzt habe.

Bricis räumte daraufhin zwar ein, dass es zu einer Auseinandersetzung gekommen sei, leugnete aber, den 36-Jährigen dabei verletzt zu haben.

Seine Frau, die lettische Top-Biathletin Baiba Bendika (33), betonte zudem, dass ihr Ehemann so hätte handeln müssen, um den gemeinsamen Sohn vor dem psychisch instabilen Rastorgujevs zu schützen.