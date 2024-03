"Haben Toten in Kauf genommen": Verletzter Bob-Anschieber klagt Bahn in Altenberg an

Der Viererbob von Pilot Michael Vogt (26) wiegt rund 200 Kilogramm. Zusammen mit den drei noch darin sitzenden Sportlern war es also rund eine halbe Tonne, die Sandro Michel (27) überrollte. © IMAGO / dmuk-media

Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, sagte Michel im Interview mit der Schweizer Nachrichtenagentur Keystone/SDA.

Für ihn sei das Wichtigste, dass die Ärzte ihm bestätigen konnten, dass er wieder ein normales Leben werde führen können.

Und das war bei Weitem nicht selbstverständlich!

Von schweren Verletzungen im Hüft-, Oberschenkel und Brustkorbbereich war nach dem Unfall, bei dem Michel bewusstlos aus dem Bob fiel und dann vom zurückrutschenden Schlitten überrollt wurde, die Rede.

Was das konkret bedeutete, machte der 27-Jährige jetzt klar: Er habe diverse Rippenbrüche und eine Lungenblutung gehabt, im Brustkorbbereich habe er deshalb immer noch sehr starke Schmerzen.

Am heftigsten war aber die Verletzung seiner Hüfte: "Auf der Seite bei den Hüften hat es mir diverse Haut- und Muskelfetzen abgerissen oder aufgerissen. Dann hat es mir die Hüfte ausgekugelt, also der Oberschenkelknochen ist sichtbar gewesen."

Im Hüftbereich ist Michel nach wie vor sehr eingeschränkt, sitzt noch im Rollstuhl. Noch ist nicht klar, ob die mit eigenem Knochen rekonstruierte Hüfte wieder vollständig durchblutet werden kann.

Er arbeitet aber jeden Tag fleißig an seiner Genesung - denn wenn es möglich ist, will er wieder in den Eiskanal zurückkehren: "Das ist mein großes Ziel."