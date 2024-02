Dramatischer Sturz in Altenberg: Schweizer Bob-Anschieber muss erneut operiert werden

Dresden - Knapp eine Woche nach dem dramatischen Trainingsunfall in der Altenberger Bobbahn , bei dem der Schweizer Anschieber Sandro Michel (27) lebensgefährlich verletzt wurde, muss der Athlet ein drittes Mal operiert werden.

Der Schweizer Bobpilot Michael Vogt (26, l.) und Anschieber Sandro Michel (27, r.) fahren schon seit Jahren erfolgreich zusammen. © IMAGO / Eibner Europa

Wie der Schweizer Verband "Swiss Sliding" in einer Mitteilung bekannt gab, soll der Eingriff beim Vize-Europameister und Bronzemedaillengewinner der WM Anfang der Woche im Dresdner Uniklinikum erfolgen.

Michel war am Nachmittag des 13. Februar beim Training in der Bahn verunglückt. Der Bob von Pilot Michael Vogt (26) kippte bei einem Sturz in der Kurve 13/14 auf die Seite, der Anschieber wurde aus dem Gefährt geschleudert. Er lag anschließend offenbar bewusstlos auf dem Eis.

Tragischerweise rutschte der Bob dann aus dem ansteigenden Zielbereich wieder zurück und überfuhr den Athleten. Michel musste nach dem Unglück mit dem Helikopter abtransportiert und in der Dresdner Uniklinik notoperiert werden. Zeitweise bestand bei dem 27-Jährigen Lebensgefahr. Die Bahnmitarbeiter mussten in den Tagen danach psychologisch betreut werden.

Nach dem dritten Eingriff soll der Schweizer zurück in seine Heimat verlegt werden. "Sobald Sandro transportfähig ist, werden wir ihn in eine Schweizer Klinik verlegen", sagt der Chefarzt des Verbandes, Dr. Hanspeter Betschart.