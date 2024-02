Dramatischer Unfall vor Bob-Weltcup in Altenberg: Anschieber wird von eigenem Schlitten erfasst

Am Dienstag hat sich in der Bobbahn Altenberg ein dramatischer Unfall ereignet. Der Schweizer Anschieber Sandro Michel wurde vom eigenen Schlitten erfasst.

Von Tina Hofmann

Altenberg - Am Dienstag hat sich auf der Bobbahn Altenberg ein dramatischer Unfall im Training in Vorbereitung auf den am Wochenende stattfindenden Weltcup ereignet. Dabei schwebte der Schweizer Erfolgsanschieber Sandro Michel (27) offenbar sogar zeitweise in Lebensgefahr.

Anschieber Sandro Michel (27, l.) gilt als der beste Anschieber der Schweiz. Seit Jahren fährt er mit Pilot Michael Vogt (26, l.). © imago/eibner Der Sportler, der erst vor neun Tagen mit seinem Piloten Michael Vogt (26) Vizeeuropameister im Zweierbob im lettischen Sigulda wurde, stürzte im Training mit Vogt und den weiteren Anschiebern Andreas Haas (27) sowie Dominik Hufschmid (25) im Viererbob. Nach Informationen des Schweizer "Blick" ereignete sich gegen Ende des Trainingslaufes ein Sturz. Im ansteigenden Zielbereich soll der Bob dann unkontrolliert zurück in den Eiskanal gerutscht sein und dabei Michel erfasst haben. Der 27-Jährige war offenbar beim Sturz kurz zuvor aus dem Bob gefallen und in der Bahn liegen geblieben. Laut einer Mittteilung des Schweizer Verbandes "Swiss Sliding" erlitt der Anschieber "erhebliche" Verletzungen. Wintersport Zu warm! Frauen-Skirennen in Garmisch wegen Wetter abgesagt Er musste mit einem Rettungshubschrauber in die Dresdner Uniklinik geflogen werden, wo er nach Informationen des Blick umgehend operiert wurde. Am Dienstagabend sei sein Zustand stabil gewesen, doch es habe zeitweise Lebensgefahr bestanden. Vogt wurde ebenfalls schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, er kam in ein umliegendes Krankenhaus. Die beiden anderen Anschieber verletzten sich leicht. Das Quartett bestritt das erste gemeinsame Training überhaupt, war neu formiert für die bevorstehende WM in Winterberg (19. Februar bis 3. März).

Nach Horrorsturz in Altenberg: Anschieber mit flammendem Appell an den internationalen Bob- und Skeletonverband auf Instagram

Der Viererbob von Pilot Michael Vogt (26) beim Weltcup im Dezember 023 in Innsbruck. © IMAGO / dmuk-media Laut der Trainingsergebnisse war Vogt bis dahin in allen Zwischenzeiten am schnellsten unterwegs an diesem Tag. Nach seinem Sturz ging kein anderer Pilot mehr an den Start, der Schock sitzt bei den Kollegen im Bobsport tief. Im ersten Training des Tages hatte es offenbar sogar den deutschen Europameister im Zweierbob, Johannes Lochner (33), mit einem Sturz erwischt. Am Abend teilte dann eine Seite für Anschieber einen flammenden Appell, der sich ausschließlich an den Internationalen Bob- und Skeletonverband (IBSF) richtet. Bob-Olympiasieger und Lokalmatador Francesco Friedrich (33) sowie sein Anschieber Thorsten Margis (34) teilten den Aufruf. Wintersport Wintersport-Star bricht sich den Fuß - so süß muntert seine Tochter ihn auf! "Nicht hinnehmbar ist jedoch die Art und Weise, wie einer unserer besten Sportler heute bei einem Unfall verletzt wurde. Es gibt Sicherheitsbedenken in unserem Sport, und als Athleten müssen wir unsere Meinung gegenüber der IBSF mit mehr Nachdruck vertreten. Ob es nun um die Protokolle für verunglückte Schlitten geht, um Warnwesten, um die gefährliche Neugestaltung von Ausfahrten und vieles mehr, wir müssen sehen, dass die IBSF die Sicherheit der Athleten tatsächlich ernst nimmt", hieß es in dem Post auf Instagram.

Bobsport: Am Freitag wollten sich die Athleten über die Sicherheit austauschen