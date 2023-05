Freude und Trauer zugleich: Deutschland nach der Eishockey-WM

Tampere (Finnland) - Bis ins Schlussdrittel war das Finale offen, am Ende war Rekord-Weltmeister Kanada zu stark. Mit Silber ist das erste Turnier unter Eishockey-Bundestrainer Harold Kreis aber ein Riesenerfolg.

Domik Kahun wird bei seiner Rückkehr am Flughafen München feierlich empfangen. © Sven Hoppe/dpa

John-Jason Peterka weinte nach dem verpassten WM-Gold bittere Tränen der Enttäuschung, der abgezockte Rekord-Weltmeister jubelte befreit.

Kanadas NHL-Stars wirkten schlagbar, doch Deutschlands Eishockey-Cracks verloren am Sonntag in Tampere das erste WM-Finale seit 1930 gegen Kanada erst am Ende deutlich mit 2:5 (1:1, 1:1, 0:3).

Als Vize-Weltmeister schaffte die Auswahl von Bundestrainer Harold Kreis aber einen weiteren Eishockey-Meilenstein und spielte sich nach Olympia-Silber 2018 und dem WM-Halbfinale 2021 einmal mehr in die Herzen der Fans.

"Im ersten Moment überwiegt natürlich die Enttäuschung. Wir hatten eine große Gelegenheit hier" sagte Kapitän Moritz Müller bei Sport1, nachdem der frühere DEB-Präsident Franz Reindl den deutschen Spielern bei der Siegerehrung die Silbermedaille umgehängt hatte.

Angesichts des immensen Erfolgs stellte der Kölner Verteidiger aber klar: "Ich denke, wir haben Unglaubliches erreicht."