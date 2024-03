Eislöwen holen zweiten Sieg und gleichen Serie um den Klassenerhalt aus!

Selb - Eislöwen-Coach Niklas Sundblad wirkte jetzt nicht deutlich erleichtert, aber nach dem 2:1-Sieg (1:0, 0:0, 1:1) am Sonntagabend vor 3331 Zuschauern in Selb war der Schwede zufrieden.

David Rundqvist wurde diesmal zum Matchwinner, dank seines Treffers zum 2:1. Sein Jubel war dementsprechend. © Mario Wiedel

"Das war ein richtiges Spiel. Unsere Überzahl war vielleicht nicht so stark wie gewünscht, aber nach dem 2:1 haben wir sehr gut verteidigt und einen Weg gefunden, das Spiel zu gewinnen", lobte der 51-Jährige. "Jetzt ist die Serie ausgeglichen."

Da die Wölfe dank ihrer besseren Platzierung in der Hauptrunde mit einem Sieg in die "Best of seven"-Serie der ersten Play-down-Runde gegangen waren und das erste Duell gewannen, die Dresdner aber zuletzt zwei, steht es 2:2.

Wer zuerst vier Siege verbuchen kann, der hat den Klassenerhalt in der DEL2 sicher.

Das Momentum scheint klar auf Seiten der Eislöwen. 400 Anhänger waren extra mitgereist, um Travis Turnbull & Co. zu unterstützen.

In der 6. Minute sahen sie, wie Justin Florek freistehend den Querpass suchte, statt abzuziehen. Aber Sekunden später zog Tomas Sykora eiskalt ab und stellte auf 1:0.