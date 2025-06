Ticket-Run auf Eislöwen-Heimspiele! Deshalb plant Walsdorf das Stadion-Highlight

Dresden - Jetzt ist es amtlich, aber der Termin noch geheim! Weil die Dresdner Eislöwen nach dem DEL-Aufstieg von den Ticket-Anfragen überrannt wurden, werden sie in der kommenden Saison ein Spiel im Dynamo-Stadion austragen.

Das sorgt zwar für eine volle Arena, aber eigentlich ist der Gästebereich derzeit mit 302 Zuschauern geplant. In der DEL2 kamen mal 500 aus Crimmitschau und dies war schon ein Problem.

Wann es genau in der 32.000 Fans fassenden Arena an der Lennéstraße gegen den DEL-Meister Eisbären Berlin geht , soll nächste Woche gelüftet werden. Fakt ist: Die Eislöwen sind da ungeschlagen!

"Das Konzept ist jetzt fertig, der Vertrag von mir nun unterschrieben", bestätigt Eislöwen-Geschäftsführer Maik Walsdorf am Montag auf TAG24-Nachfrage. "Wir machen das, weil wir jedem die Chance geben wollen, bei einem DEL-Spiel dabei zu sein."

Maik Walsdorf will allen Eislöwen-Fans ermöglichen, ein DEL-Spiel der Dresdner zu sehen. © Lutz Hentschel

Jetzt ist guter Rat teuer: Ein top Gastgeber sein und das auf Kosten der eigenen Fans? Allein für die neue Saison sind 2000 Plätze als Dauerkarten weg. Dazu kommen noch die gut 400 VIP-Plätze.

"Rechnet man jetzt noch 1000 Gästefans dazu, würden zu den Heimspielen nur noch 1000 Tickets in den freien Verkauf gehen", so Walsdorf. Deshalb will er den Gästebereich im Fall der Fälle auf maximal 800 erweitern.

Dies trifft auf Duelle zu, bei denen die Gegner wie Augsburg, Bremerhaven, Ingolstadt und Iserlohn Sonderzüge geplant haben.

"Die haben keine Probleme, die Züge mit 800 bis 1000 Fans voll zu bekommen", erklärt der Eislöwen-Fanbeauftragte Lars Stohmann und berichtet stolz: "Mannheim hat schon für die kommende Saison angefragt. Heißt, sie rechnen damit, dass wir die Liga halten."

Wie passend, die Eislöwen planen ihren Sonderzug im Januar zu den Adlern in die 13.600 Mann fassende SAP-Arena. Ob da auch 1000 Dresdner zusammenkommen?