Eislöwen-Goalie lobt Charakter des Teams: Turnbull & Co. feiern Derbysieg

Dresden - Kapitän Travis Turnbull schnürte einen Dreierpack, Goalie Danny aus den Birken hielt seine Hütte am Sonntagabend fast sauber. Das Resultat: Die Eislöwen gewannen zur Freude der meisten Fans im mit 4412 ausverkauften Löwenkäfig das Sachsenderby gegen Crimmitschau mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Danny aus den Birken war wieder ein sicherer Rückhalt. Von 25 Schüssen ließ er nur einen durch. © Lutz Hentschel

Auch wenn die Tabellen-Situation vorm heißen Duell der Erzfeinde klar war - Tabellen-Erster gegen den Vorletzten - der Fokus bei den Dresdner war voll da.

Bezeichnend dafür ist immer der Moment, wenn der Eislöwen-Goalie als Erster zur Einlaufshow rausmuss.

Aus den Birken ist im Tunnel. Leicht in der Hocke steht der Olympia-Zweite von 2018 da. Teilweise so gedankenversunken, dass er zu spät rausgeht. Was denkt er da? "Ich gehe im Kopf einige Saves durch, mache mir positive Gedanken."

Und in den Anfangsminuten hatte der Schlussmann, der am Sonnabend seinen 40. Geburtstag feiert, wenig zu tun. In der 11. Minute musste er erstmals mit der linken Schulter die Scheibe abwehren. Von da ging's wie aus dem Nichts Schlag auf Schlag.

Erst begrub Danny eine Scheibe unter seinen Beinen (14.), zwei Minuten später war wieder bei einem verdeckten Eispiraten-Schuss seine Schulter zur Stelle. Gegen Corey Mackin (17.) war er schließlich machtlos - 0:1.