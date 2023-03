Sieg! Die Dresdner Eislöwen erzwingen Spiel sechs gegen Krefeld

Und die Dresdner versuchten, den 19-Jährigen gleich gut zu beschäftigen. Mike Schmitz zimmerte in Überzahl die Scheibe auf Bitter, der Löwen-Nachschuss ging an den Pfosten (3.). Als Adam Kiedewicz zum Solo startete, machte sich Bitter breit (5.).

Die Eislöwen mit Simon Karlsson jubeln und haben jetzt die Chance am Sonntag beim Heimspiel in der Serie auszugleichen. © Mathias M. Lehmann

Im Schlussabschnitt wollten die Pinguine den Ausgleich. Den Dresdnern unterlief ein einfacher Scheibenverlust im KEV-Drittel. Die Gastgeber spielten die Scheibe schnell, nahmen dem stark parierenden Janick Schwendener im Löwen-Kasten die Sicht und Pascal Zerressen netzte ein (45.). Das war der Ausgleich!

Jetzt war die Halle mal so richtig wach. Nur drei Minuten später hatten die Dresdner Pech. Johan Porsberger zimmert die Scheibe in Überzahl an den Pfosten.

Somit ging's erneut in die Verlängerung. Die begann um 22 Uhr. Die Löwen legten druckvoll und mit Top-Chancen los. Und um 22.06 Uhr sicherten sich die Dresdner dann das Spiel.

Porsberger war's, der erst an Bitter scheiterte, aber im Nachschuss zum 3:2-Siegtreffer einnetzte. Damit steht's in der "Best of seven"-Serie 2:3 aus Sicht der Eislöwen und am Sonntag gibt's um 17 Uhr das sechste Duell.