Angreifer Nummer vier: Kölner Haie schlagen erneut auf dem Transfermarkt zu

Stürmer Elias Lindner (22) schließt sich den Kölner Haien an. (Archivfoto) © Matthias Balk/dpa

Erst am gestrigen Dienstag gab der achtfache Deutsche Eishockey-Meister bekannt, dass Angreifer Luis Üffing (22) die Domstädter auf eigenen Wunsch verlassen möchte. Der Verein stimmte diesem zu, sodass der 22-Jährige in der neuen Saison nicht zum Kader des KEC gehören wird.

Nur einen Tag später können die Rheinländer einen Nachfolger für das Stürmertalent präsentieren. Elias Lindner (22) wechselt vom Absteiger Bietigheim Steelers an den Rhein. "Mit Elias Lindner bereichern wir unseren Kader mit einem jungen und talentierten Angreifer. Wir haben in den vergangenen Jahren gute Resultate in der Entwicklung unserer U23-Spieler gesehen. Elias bringt die nötigen Grundvoraussetzungen und auch schon etwas Erfahrung in der DEL mit", erklärt Headcoach Uwe Krupp (57).

Man wolle dem gebürtigen Mainburger dabei helfen, "sein Potenzial als Spieler auszuschöpfen und gleichzeitig seine Entwicklung im Trikot der Kölner Haie zu fördern."

In der vergangenen Spielzeit absolvierte der 22-Jährige 55 von 56 Saisonspielen für den DEL-Absteiger.