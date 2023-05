Dritter Neuzugang ist perfekt: Kölner Haie verpflichten Dänen-Stürmer

Köln - Die Kölner Haie sind weiter fleißig auf dem Transfermarkt aktiv. Nach Goalie Tobias Ancicka (22) und Angreifer Gregor MacLeod (24) wechselt nun ein Dänen-Stürmer an den Rhein.

Angreifer Frederik Storm (34) stürmt in der kommenden Saison für die Kölner Haie. © Ulrich Gamel/kolbert-press/dpa

Schon seit einigen Wochen gab es in der Domstadt Gerüchte, dass Frederik Storm (34) vom ERC Ingolstadt zu den Kölner Haien wechselt. Nun meldete der KEC Vollzug.

"Wir beschäftigen uns schon länger mit Frederik und freuen uns, dass es jetzt geklappt hat, ihn nach Köln zu holen. Er ist ein vielseitig einsetzbarer Stürmer, der viel internationale Erfahrung mitbringt", lobt Haie-Coach Uwe Krupp (57) seinen dritten Neuzugang für die kommende Saison.

Der Dänen-Stürmer spielt bereits seit drei Jahren in der Deutschen Eishockey Liga. Für die Schanzer erzielte der 34-Jährige in 140 Spielen starke 113 Scorerpunkte.

Krupp sieht den neuen Angreifer "als ziemlich kompletten Spieler, der [...] offensiv Akzente setzen kann und gleichzeitig seine defensiven Aufgaben nicht vernachlässigt".

Zudem ist er seit 2010 auch für sein Heimatland in der Nationalmannschaft aktiv. Seitdem nahm der Däne an elf Weltmeisterschaften und den Olympischen Spielen 2022 in Peking teil.