Kader für kommende Saison nimmt Formen an: Kölner Haie binden Star-Spieler

Stürmer David McIntyre (36) wird auch im nächsten Jahr für die Domstädter auflaufen. "Ich freue mich sehr, dass David McIntyre seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er war in der abgelaufenen Spielzeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders und hat nicht zuletzt in den Playoffs bewiesen, wie wertvoll er sein kann", so Headcoach Uwe Krupp (57) über den Kanadier, der in der Playoff-Serie gegen die Adler Mannheim mit fünf Scorerpunkten der punktbeste Akteur der Haie war.

Seit seiner Ankunft in der Domstadt absolvierte der Kanadier 81 Spiele, in denen er 30 Tore erzielte und 25 Assists verbuchte. "Ich freue mich sehr, auch in der kommenden Saison für den KEC zu spielen", freut sich auch McIntyre über seine Vertragsverlängerung.

Das Ziel ist klar: Man will bei den Haien den neunten Meistertitel einfahren. Dafür müsse man "weiter hart arbeiten und an das vergangene Jahr anknüpfen", so der 36-Jährige. "Dann gehen wir alle gemeinsam den nächsten Schritt in die richtige Richtung. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen und kann es kaum erwarten, ab September wieder vor den Haie-Fans zu spielen."