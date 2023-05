Kölner Haie: Angreifer Chrobot wechselt zu den Grizzlys Wolfsburg

Köln - Die Kölner Haie haben an diesem Montag den Wechsel von Angreifer Julian Chrobot (22) zu den Grizzlys Wolfsburg bekannt gegeben. Der 22-Jährige erhält in der Autostadt einen Zweijahresvertrag.

Chrobot kam in der abgelaufenen Saison in 20 Partien zum Einsatz und sammelte dabei acht Scorerpunkte (zwei Tore/sechs Vorlagen).

Beim KEC nimmt der Kader für die neue Saison so langsam Form an!

Erst am Sonntag gaben die Haie auch die Vertragsverlängerung von David McIntyre (36) bekannt. Der Kanadier geht damit in seine dritte Saison bei den Kölnern. "Ich freue mich sehr, dass David McIntyre seinen Vertrag bei uns verlängert hat. Er war in der abgelaufenen Spielzeit ein wichtiger Bestandteil unseres Kaders und hat nicht zuletzt in den Playoffs bewiesen, wie wertvoll er sein kann", freute sich Haie-Coach Uwe Krupp (57).

Der 36-Jährige absolvierte bislang 81 Spiele für den KEC, erzielte dabei 30 Tore und legte weitere 25 Buden auf.