Kölner Haie wildern bei Meister Red Bull München! Dieser Stürmer geht ab sofort auf Torejagd

Köln - Die Kölner Haie arbeiten weiter fleißig am neuen Kader! Am Dienstag machte der KEC den Transfer von Justin Schütz (22) vom amtierenden Meister Red Bull München öffentlich.

Justin Schütz (22, l.) steht ab der kommenden Saison für den KEC auf dem Eis. © IMAGO / kolbert-press

Der 22-Jährige stand in seiner noch jungen Karriere bislang in 203 Partien auf dem Eis und zählt darüber hinaus zum Kader der Deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Nicht nur Schütz selbst freut sich über seinen Wechsel in die Lanxess Arena, auch Coach Uwe Krupp (57) kann es nicht erwarten, den 22-Jährigen erstmals mit der Nummer zehn spielen zu sehen. "Justin hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und wir sind sicher, dass seine Entwicklung noch lange nicht abgeschlossen ist. Mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Spiel bereichern", erklärte der 57-Jährige.

Für den in Kassel geborenen Youngster kommt der Schritt in die Domstadt zur richtigen Zeit: "Ich möchte bei den Haien einen weiteren Schritt machen und zum positiven Trend in Köln beitragen. Ich freue mich, die Stadt, die Leute und ganz besonders die Haie-Fans besser kennenzulernen und natürlich darauf, ein Teil der Haie zu sein."